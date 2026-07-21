Δημοτική Επιτροπή: Εν μέσω εντάσεων «πέρασε» η νέα πιάτσα ταξί στην Αριστομένους - Διχογνωμία ανάμεσα σε οδηγούς και επαγγελματίες

Εν μέσω νέων εντάσεων και αντιπαραθέσεων εγκρίθηκε τελικά από τη Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας ο καθορισμός νέας πιάτσας ταξί επί της οδού Αριστομένους.

Το θέμα επρόκειτο να τεθεί σε ψηφοφορία κατά τη συνεδρίαση της προηγούμενης εβδομάδας. Ωστόσο, έπειτα από εκτενή συζήτηση και την κατάθεση διαφορετικών απόψεων, αποφασίστηκε να μη ληφθεί άμεσα απόφαση και να πραγματοποιηθεί συνάντηση μεταξύ των εμπλεκόμενων πλευρών, ώστε να παρουσιαστούν και να αξιολογηθούν πιθανές εναλλακτικές λύσεις.

Από τη συνάντηση, πάντως, δεν προέκυψε «λευκός καπνός», με αποτέλεσμα το ζήτημα να επιστρέψει στη χθεσινή συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής, στην οποία έδωσαν το παρών τόσο οδηγοί ταξί όσο και επαγγελματίες της περιοχής.

Η εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας προβλέπει την κατάργηση της πιάτσας ταξί στην οδό Γεωργούλη και τη μετατροπή των υφιστάμενων θέσεών της σε θέσεις στάθμευσης Ι.Χ. Παράλληλα, προβλέπεται η δημιουργία ενιαίας πιάτσας ταξί στην Αριστομένους, στο τμήμα μεταξύ των οδών Γεωργούλη και Βαλαωρίτου.

Στο συγκεκριμένο οικοδομικό τετράγωνο θα διατηρηθούν οι θέσεις ΑμεΑ, καθώς και η θέση τροφοδοσίας. Η αλλαγή συνδέεται και με τις αναπλάσεις στο κέντρο της Καλαμάτας, εξαιτίας των οποίων καταργείται η πιάτσα της Βαλαωρίτου και περιορίζονται οι διαθέσιμες θέσεις στη Γεωργούλη.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο δήμαρχος Καλαμάτας, Θανάσης Βασιλόπουλος, ανέφερε ότι το συγκεκριμένο αίτημα του Σωματείου Ιδιοκτητών Ταξί υφίσταται εδώ και περίπου δύο δεκαετίες. Όπως γνωστοποίησε, μεταξύ των προτάσεων που εξετάστηκαν ήταν η μεταφορά των ταξί στο οικοδομικό τετράγωνο της Αριστομένους όπου σήμερα βρίσκονται οι θέσεις δικύκλων, καθώς και μπροστά από το Πνευματικό Κέντρο. Ωστόσο, εκτιμήθηκε ότι οι συγκεκριμένες επιλογές θα επιβάρυναν την κυκλοφορία.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι δεν κατατέθηκε κάποια άλλη εφικτή και ρεαλιστική πρόταση, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο τροποποιήσεων έως τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, όπου θα οριστικοποιηθεί η απόφαση, αλλά και στο μέλλον, εφόσον διαπιστωθεί ότι απαιτούνται αλλαγές. Παράλληλα, εξέφρασε την πεποίθηση ότι οι ανησυχίες των επαγγελματιών δεν θα επιβεβαιωθούν στην πράξη.

Ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας, Βασίλης Τζαμουράνης, επισήμανε ότι δεν είναι σωστό η Δημοτική Επιτροπή να προκαταλαμβάνει την υπό εκπόνηση κυκλοφοριακή μελέτη, λαμβάνοντας αποσπασματικές αποφάσεις, από τη στιγμή που η μελέτη θα εξετάσει συνολικά και τη χωροθέτηση των ταξί.

Παρατήρησε ακόμη ότι τέτοιου είδους αλλαγές προκαλούν συνήθως αντιδράσεις στην τοπική κοινωνία, υπενθυμίζοντας ότι και το 2012, όταν είχε συζητηθεί και ψηφιστεί αντίστοιχο θέμα, οι οδηγοί ταξί επιθυμούσαν παρουσία αποκλειστικά στην Αριστομένους. Ο κ. Τζαμουράνης διατήρησε τις επιφυλάξεις του ως προς το κατά πόσο είναι λειτουργικό τα ταξί να βρίσκονται το ένα πίσω από το άλλο, ενώ εξέφρασε την ενόχλησή του για εκφράσεις που ακούστηκαν από την πλευρά οδηγών ταξί κατά τη συνεδρίαση. Πρόσθεσε ότι, από τη στιγμή που η πλειονότητα των οχημάτων εργάζεται μέσω ραδιοταξί, δεν είναι δεδομένο πως ένας πολίτης θα μεταβεί αποκλειστικά στην κεντρική πλατεία για να εξυπηρετηθεί. Ο ίδιος έκανε ακόμη λόγο για «υπόθεση προειλημμένων αποφάσεων», διακόπτοντας τελικά την τοποθέτησή του λόγω των συνεχών παρεμβάσεων και δηλώνοντας ότι η παράταξή του θα επανέλθει στο θέμα κατά τη συζήτησή του στο Δημοτικό Συμβούλιο.

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΠΙΑΤΣΑ ΣΕ ΔΥΟ ΤΜΗΜΑΤΑ

Εκπροσωπώντας επαγγελματίες της Αριστομένους, ο δικηγόρος Στάθης Σταματόπουλος εκτίμησε ότι η πλευρά των οδηγών ταξί «οχυρώθηκε» πίσω από τη θέση της δημοτικής αρχής ότι τελικά θα εγκρινόταν η αρχική εισήγηση.

Ο ίδιος αντιπρότεινε τη δημιουργία μίας ενιαίας πιάτσας, η οποία θα χωρίζεται λειτουργικά σε δύο τμήματα, με το ένα μέρος να βρίσκεται στην Αριστομένους και το υπόλοιπο στη Γεωργούλη.

Παράλληλα, πρότεινε, σε περίπτωση που προκριθεί η λύση της Αριστομένους, να εφαρμοστεί ένα προσωρινό μοντέλο έως την ολοκλήρωση των αναπλάσεων και των έργων στους δρόμους. Στη συνέχεια, σύμφωνα με την πρότασή του, το θέμα θα μπορούσε να επανεξεταστεί, αφού θα είχαν αποτυπωθεί και τα αποτελέσματα της νέας πιάτσας και ο τρόπος λειτουργίας της στην πράξη. Ο κ. Σταματόπουλος υπογράμμισε ότι η υφιστάμενη κατάσταση προέκυψε από παλαιότερες αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, έπειτα από εισηγήσεις των τότε προέδρων των οδηγών ταξί, ενώ εξέφρασε την άποψη ότι η δημοτική αρχή λειτούργησε υπό την πίεση του κλάδου.

«ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΙΛΙΚΙΑ» ΣΤΑ ΣΤΕΝΑ

Ο πρόεδρος του Σωματείου Ιδιοκτητών Ταξί Καλαμάτας, Παναγιώτης Παπαδόπουλος, υποστήριξε ότι κανένας συγκοινωνιολόγος δεν θα διαφωνούσε με την τοποθέτηση της πιάτσας επί της Αριστομένους. Επανέλαβε ότι σε όλες τις πόλεις της χώρας τα ταξί έχουν μέτωπο προς την κεντρική πλατεία και χαρακτήρισε «ντροπή» τον τρόπο με τον οποίο αναλύεται και συζητείται το ζήτημα.

Τόνισε ακόμη ότι οι επιχειρηματίες δεν νοίκιασαν ή αγόρασαν το πεζοδρόμιο, αλλά τα καταστήματά τους, επιμένοντας στην ανάγκη να εγκριθεί η απόφαση. Υπογράμμισε, παράλληλα, ότι τα ταξί εξυπηρετούν, μεταξύ άλλων, ευπαθείς ομάδες, άτομα με αναπηρία και τουρίστες. Ο κ. Παπαδόπουλος ανέφερε ότι πολίτες που θέλουν να μετακινηθούν αναγκάζονται σήμερα να αναζητούν ταξί στα γύρω στενά, δηλώνοντας ότι δεν κατανοεί για ποιον λόγο η παρουσία των οχημάτων στην Αριστομένους θεωρείται ενοχλητική. Χαρακτήρισε μάλιστα «καραγκιοζιλίκια» την παρουσία των ταξί σε πιάτσες μέσα στα στενά, επιμένοντας ότι τα οχήματα πρέπει να «βγουν μπροστά».

Υπενθύμισε επίσης ότι, όταν θα εφημερεύει το φαρμακείο του συγκεκριμένου οικοδομικού τετραγώνου, θα παραχωρούνται δύο θέσεις στάθμευσης, παρότι, όπως είπε, κανένα άλλο φαρμακείο στην Καλαμάτα δεν απολαμβάνει αντίστοιχο προνόμιο.

Παράλληλα, μετέφερε την επιθυμία γιατρών και άλλων επαγγελματιών να βρίσκονται τα ταξί σε κεντρικό και εμφανές σημείο, ενώ η αναφορά του σε συγκεκριμένους επαγγελματίες που, κατά τον ίδιο, βρίσκονται πίσω από τις αντιδράσεις για την πιάτσα προκάλεσε νέες αντιδράσεις από τους παρευρισκόμενους, με τον δήμαρχο Καλαμάτας να προειδοποιεί με διακοπή της συνεδρίασης. Ο πρόεδρος του Σωματείου Ταξί πρόσθεσε ότι τις ημέρες αυξημένης κίνησης η πιάτσα, ούτως ή άλλως, δεν θα παραμένει γεμάτη, καθώς τα οχήματα θα βρίσκονται σε συνεχή κίνηση.

Ο σύμβουλος της μείζονος μειοψηφίας, Βασίλης Κανάκης, αναφέρθηκε σε ειρωνικές εκφράσεις που ακούστηκαν από ορισμένους παρευρισκόμενους οδηγούς ταξί. Επικαλούμενος τη λογική, δήλωσε ότι τα ταξί πρέπει πράγματι να βρίσκονται σε εμφανές σημείο. Τόνισε, ωστόσο, ότι υπάρχει και η πλευρά των επαγγελματιών, η οποία δεν πρέπει να απομονωθεί από τη συζήτηση, ενώ εκτίμησε ότι θα ήταν χρήσιμο να ακουστεί και η θέση του Εμπορικού Συλλόγου. Ο κ. Κανάκης χαρακτήρισε ως πιο βατή επιλογή την πρόταση του κ. Σταματόπουλου, ώστε να διατηρηθούν έξι θέσεις στη Γεωργούλη και να δημιουργηθούν πέντε θέσεις στην Αριστομένους. Με αυτόν τον τρόπο, όπως υποστήριξε, θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα και τα ταξί να αποκτήσουν μέτωπο προς το κέντρο.

Στο σημείο εκείνο παρενέβη ο πρόεδρος του Σωματείου Ιδιοκτητών Ταξί, υποστηρίζοντας ότι ο κ. Κανάκης είχε εκφράσει διαφορετική άποψη στο παρελθόν και ότι πλέον «τα γυρίζει». Η παρέμβαση προκάλεσε την έντονη αντίδραση του Βασίλη Κανάκη, ο οποίος έκανε λόγο για «μαγκιές» που δεν πρόκειται να περάσουν στη Δημοτική Επιτροπή και κατηγόρησε τον κ. Παπαδόπουλο ότι παραποίησε τα λεγόμενά του.

Ακολούθησε μεγάλη ένταση, με τον Βασίλη Κανάκη να επιμένει ότι η πρότασή του θα μπορούσε να ικανοποιήσει και τις δύο πλευρές. Ο δήμαρχος Καλαμάτας αντέτεινε ότι ένα τέτοιο ενδεχόμενο θα οδηγούσε ουσιαστικά στη δημιουργία δύο διαφορετικών πιατσών.

Ο αντιδήμαρχος Γιώργος Φάβας ανέφερε ότι ένα κατάστημα και ένα ταξί έχουν αντίστοιχα δικαιώματα, καθώς το καθένα επιτελεί τον δικό του ρόλο και λειτούργημα. Ακόμα, έκρινε ότι η μεταφορά των ταξί στην Αριστομένους αποτελεί μια λογική απόφαση, η οποία μπορεί να λειτουργήσει αποτελεσματικά. Πρόσθεσε ότι το μέτρο θα μπορούσε να έχει πιλοτικό χαρακτήρα έως την ολοκλήρωση της κυκλοφοριακής μελέτης, προκειμένου στη συνέχεια να γίνουν ή να μη γίνουν αλλαγές, ανάλογα με τα δεδομένα που θα προκύψουν.

Ο αντιδήμαρχος Βασίλης Κουτραφούρης συμφώνησε ότι τα ταξί πρέπει να βρίσκονται σε εμφανή θέση επί της Αριστομένους. Αναγνώρισε, ωστόσο, ότι οι ανησυχίες και των δύο πλευρών είναι εύλογες και εξέφρασε την ευχή έως τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου να έχει βρεθεί ένα κοινά αποδεκτό πλαίσιο.

Κατά τη συζήτηση πάντως, οδηγός ταξί υποστήριξε, επικαλούμενος την Τροχαία, ότι μία διακεκομμένη πιάτσα είναι παράνομη, ενώ ο δικηγόρος Στάθης Σταματόπουλος διευκρίνισε ότι η πρότασή του αφορά μία ενιαία πιάτσα, στα πρότυπα της σημερινής κατάστασης στη Γεωργούλη, όπου επίσης τα οχήματα μετακινούνται διαδοχικά.

ΣΕ ΕΝΑΜΙΣΗ ΧΡΟΝΟ Η ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

Κλείνοντας τη συζήτηση, ο δήμαρχος Καλαμάτας υποστήριξε ότι η συγκέντρωση της πιάτσας σε ένα οικοδομικό τετράγωνο εξασφαλίζει μεγαλύτερη ασφάλεια και λειτουργικότητα. Όπως έκανε γνωστό, η κυκλοφοριακή μελέτη αναμένεται να είναι έτοιμη σε περίπου ενάμιση χρόνο. Διαβεβαίωσε δε, ότι οποιοδήποτε πρόβλημα προκύψει θα αντιμετωπιστεί και ότι μία νέα απόφαση μπορεί, εφόσον χρειαστεί, να τροποποιήσει ή να αναιρέσει την προηγούμενη.

Απέρριψε, τέλος, τις αναφορές περί άσκησης πιέσεων προς τη δημοτική αρχή, λέγοντας ότι ο ίδιος είχε καταθέσει τη συγκεκριμένη πρόταση πριν από περίπου ενάμιση χρόνο. Στη συνέχεια, όπως εξήγησε, προέκυψε η σχετική εισήγηση των αρμόδιων υπηρεσιών για τη χωροθέτηση της πιάτσας στο συγκεκριμένο οικοδομικό τετράγωνο, με κριτήριο την ορθή και λειτουργική οργάνωση της πόλης.