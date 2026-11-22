Με 23 θέματα στην ημερήσια διάταξη, αρκετά από τα οποία ιδιαίτερα σημαντικά, συνεδριάζει την ερχόμενη Τρίτη 24 Νοεμβρίου στις 7 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο Τριφυλίας.

Αναλυτικά τα θέματα που θα συζητηθούν είναι: Η έγκριση των πρακτικών των επιτροπών ελέγχου και λειτουργίας της εμποροπανήγυρις Δ.Κ. Κυπαρισσίας, της εμποροπανήγυρις Αγριλιού και της εμποροπανήγυρις Δ.Κ.Γαργαλιάνων.

Λήψη απόφασης σχετικά με παραχώρηση κατά χρήση του οικοπέδου του διδακτηρίου του Γενικού Λυκείου στην Υπηρεσία Κτιριακών Υποδομών Α.Ε. για την έκδοση της απαιτούμενης άδειας για την υλοποίηση των εργασιών ενεργειακής αναβάθμισης του διδακτηρίου. Επιχορήγηση Μορφωτικού Πολιτιστικού Συλλόγου Φιλιατρών «Ο ΠΥΡΣΟΣ» για το έτος 2026. Έγκριση Επιχειρησιακού προγράμματος για τη διαχείριση αδέσποτων ζώων συντροφιάς έτους 2026.

Παραχώρηση του χώρου της αποθήκης που βρίσκεται στο πρώην Δημοτικό σχολείο Ραυτόπουλου στο Σύλλογο των Απανταχού Ραυτοπουλαίων «Η ΜΑΡΤΖΑΙΝΑ».

Αποδοχή παραίτησης του Χαράλαμπου Αυρηλιώνη από την θέση του αντιπροέδρου και την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΤ. Έγκριση προστίμων ΚΤΕΟ. Άνοιγμα λογαριασμών ειδικού σκοπού για κάθε Κοινότητα ξεχωριστά για την διαχείριση της πάγιας προκαταβολής και ορισμός υπευθύνων κίνησης των λογαριασμών αυτών. Συμπληρωματικές εγγραφές νηπίων για το σχολικό έτος 2026-2027.

Ακύρωση της αριθ. 126/2026 και λήψη εκ νέου απόφασης για παράταση διάθεσης του με αριθ. ΚΗΗ-3816 πυροσβεστικού οχήματος του Δήμου Τριφυλίας στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Γαργαλιάνων (Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Κυπαρισσίας), Έγκριση εγκατάστασης καμερών και τεχνικού εξοπλισμού στο κλειστό Δημοτικό Γυμναστήριο Κυπαρισσίας, για αυτόματη τηλεοπτική μετάδοση αγώνων καλαθοσφαίρισης (αίτημα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης).

Τροποποίηση Προϋπολογισμού Δήμου Τριφυλίας έτους 2026 - 7η Τροποποίηση. Σχέδιο καθορισμού της Τιμολογιακής Πολιτικής της ΦΟΣΔΑ Πελοποννήσου έτους 2027 προς γνώση και παροχή γνώμης. Έγκριση της αριθ. 19/2026 απόφαση Δημοτικής Κοινότητας Κυπαρισσίας με θέμα: «Γνωμοδότηση – εισήγηση επί του αιτήματος κατοίκων για την ανάκληση της υπ’ αριθ. 9/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Τριφυλίας, κατά το μέρος που αφορά τη μετονομασία της οδού από «Αγίου Νικολάου» σε «Κωνσταντίνου Κουτσίκου», και την επαναφορά της αρχικής ονομασίας της οδού(δηλαδή σε «Αγίου Νικολάου».).

Έγκριση 5ης Τροποποίησης Προγραμματικής Σύμβασης με την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού για το έργο: «Φωτισμός Δημοτικού Σταδίου Φιλιατρών». Λήψη απόφασης για την Παραχώρηση ανενεργού Δημοτικού Σχολείου Κεφαλόβρυσης (Ρίπεσι).

Λήψη απόφασης σχετικά με το αριθ. πρωτ. 1348/453/04-11-2026 έγγραφο της Υπηρεσίας Δόμησης με θέμα: Εισήγηση για τροποποίηση του Ο.Τ.38 (δημιουργία Ο.Τ.38α)του ρυμοτομικού σχεδίου Μαραθόπολης της Δ.Ε. Γαργαλιάνων του Δήμου Τριφυλίας με άρση ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης σε εφαρμογή της Α300/2018 απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Καλαμάτας.

Αποσύνδεση του Δήμου από το δίκτυο «Βιώσιμη πόλη». Τροποποίηση κυκλοφοριακής μελέτης Κυπαρισσίας .Διαδρομές προσπέλασης ,αναχώρησης προς/από το σταθμό ΚΤΕΛ.

Ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την υποβολή ή μη προτάσεων χρηματοδότησης εκ μέρους του Δήμου Τριφυλίας (και των νομικών του προσώπων / Δ.Ε.Υ.Α.Τ.) στο πλαίσιο της 1ης Πρόσκλησης Δημοσίου Χαρακτήρα του Τοπικού Προγράμματος LEADER ΣΣ ΚΑΠ 2023–2027 της Αναπτυξιακής Μεσσηνίας (εισήγηση Χάιδως Παναγιωτοπούλου).

Άμεση επανεξέταση και λήψη απόφασης για κατάργηση των αυξήσεων των τιμολογίων Ύδρευσης- Αποχέτευσης της ΔΕΥΑΤ . Προστασία των δημοτών και των επαγγελματιών από τις υπέρογκες επιβαρύνσεις. Να εκφράσει ο δήμος δημόσια την αντίθεσή του στην πολιτική ιδιωτικοποίησης του νερού και να διεκδικήσει άμεσα έκτακτη κρατική χρηματοδότηση για την κάλυψη του χρέους της ΔΕΥΑΤ από το ρεύμα και για έργα υποδομής (εισήγηση Αικατερίνης Τσιγκάνου).

Κ.Μπ.