«Εφόσον επιβεβαιωθούν εμπορικά εκμεταλλεύσιμα κοιτάσματα, η αξιοποίησή τους θα ενισχύσει την ενεργειακή αυτονομία της χώρας μας και τον ενεργειακό εφοδιασμό της Ευρώπης και θα συμβάλλει ουσιαστικά στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των πολιτών».

Αυτό επισημαίνει σε δηλώσεις του προς το ΑΠΕ - ΜΠΕ ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, με αφορμή τις εξελίξεις στον τομέα της έρευνας υδρογονανθράκων την προηγούμενη εβδομάδα, οπότε ανακοινώθηκε η έναρξη σεισμικών ερευνών στο Νότιο Ιόνιο και τέθηκαν σε κίνηση αντίστοιχες έρευνες σε θαλάσσιες περιοχές της Δυτικής και Νότιας Ελλάδας.

Όπως αναφέρει ο κ. Παπασταύρου:

«Η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη επιτάχυνε την ανάπτυξη του τομέα υδρογονανθράκων στην Πατρίδα μας την τελευταία τετραετία, με στόχο την εκμετάλλευση των εθνικών ενεργειακών πόρων μας, που θα επιτρέψει να ενισχυθεί η ενεργειακή ανεξαρτησία και ενεργειακή ασφάλεια, ξεκλειδώνοντας έναν τομέα με τεράστιες οικονομικές δυνατότητες.

Θεωρούμε χρέος μας προς τους πολίτες της χώρας και τις επόμενες γενιές να αποκτήσουμε σαφή και τεκμηριωμένη εικόνα για το ενεργειακό δυναμικό μας.

Η πρόσφατη ανακοίνωση της συμμετοχής της SLB, της Viridien και της BGP στον διεθνή διαγωνισμό της ΕΔΕΥΕΠ, σε συνδυασμό με την άφιξη του σεισμογραφικού σκάφους από την TGS στο Νότιο Ιόνιο για λογαριασμό της κοινοπραξίας Chevron-HELLENiQ ENERGY, επιβεβαιώνει το ισχυρό διεθνές ενδιαφέρον για το ενεργειακό δυναμικό της Ελλάδας.

Μετά τη Chevron και την ExxonMobil, που συνεργάζονται με τους εθνικούς πρωταθλητές HELLENIQ ENERGY και Energean, οι μεγαλύτερες εταιρείες παγκοσμίως δίνουν ψήφο εμπιστοσύνης στη χώρα μας.

Και μάλιστα σε μία περίοδο έντονων διεθνών ανακατατάξεων και ενεργειακής επισφάλειας.

Εμείς προχωρούμε με συνέπεια, σχέδιο και αυτοπεποίθηση, με απόλυτο σεβασμό στο Διεθνές Δίκαιο και το Δίκαιο της Θάλασσας και με αυστηρούς όρους ασφάλειας και προστασίας του περιβάλλοντος».

Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη χώρα μας στον τομέα της έρευνας υδρογονανθράκων περιλαμβάνονται στις κορυφαίες διεθνώς. Ειδικότερα, όπως αναφέρουν πηγές του ΥΠΕΝ:

-Η TGS ανέλαβε τις σεισμικές έρευνες στο Νότιο Ιόνιο, για λογαριασμό της κοινοπραξίας Chevron-HELLENiQ ENERGY, οι οποίες αναμένεται να ξεκινήσουν τις επόμενες ημέρες και να ολοκληρωθούν ως τα τέλη Ιανουαρίου 2027.

Η TGS είναι ένας από τους κορυφαίους διεθνείς παρόχους ενεργειακών δεδομένων και γεωφυσικών υπηρεσιών, με έδρα τη Νορβηγία και ιδιαίτερα ισχυρή παρουσία στον τομέα των θαλάσσιων σεισμικών ερευνών και των μη αποκλειστικής χρήσης σεισμικών δεδομένων (Multi-Client Seismic). Μετά τη συγχώνευσή της με την PGS, διαθέτει έναν από τους πλέον προηγμένους στόλους θαλάσσιων σεισμικών ερευνητικών σκαφών διεθνώς, συμπεριλαμβανομένων των χαρακτηριστικών πλοίων τύπου Ramform, εξοπλισμένων με την ιδιόκτητη τεχνολογία ευρείας ζώνης GeoStreamer, καθώς και σημαντικές δυνατότητες σεισμικών ερευνών με συστήματα ωκεάνιου πυθμένα (Ocean Bottom Nodes - OBN). Προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες που καλύπτουν τον σχεδιασμό, την εκτέλεση, την επεξεργασία και την προηγμένη απεικόνιση σεισμικών δεδομένων, καθώς και τη γεωλογική ερμηνεία τους. Το επιχειρηματικό της μοντέλο συνδυάζει την εκτέλεση σεισμικών ερευνών για λογαριασμό πελατών με σημαντικές επενδύσεις σε μη αποκλειστικής χρήσης προγράμματα και την ανάπτυξη μιας εκτεταμένης διεθνούς βάσης γεωφυσικών δεδομένων.

Οι SLB, Viridien και BGP υπέβαλαν προσφορές στον διεθνή διαγωνισμό της Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρείας Υδρογονανθράκων και Ενεργειακών Πόρων (ΕΔΕΥΕΠ), για τη συλλογή και επεξεργασία σεισμικών δεδομένων μη αποκλειστικής χρήσης σε θαλάσσιες περιοχές της Δυτικής και Νότιας Ελλάδας.

-Η SLB (πρώην Schlumberger) είναι μία από τις μεγαλύτερες διεθνείς εταιρείες ενεργειακής τεχνολογίας και παροχής υπηρεσιών προς τη βιομηχανία πετρελαίου και φυσικού αερίου, με μακρά παρουσία στον τομέα των γεωφυσικών υπηρεσιών μέσω της ιστορικής δραστηριότητας WesternGeco. Αποτελούσε επί σειρά ετών έναν από τους σημαντικότερους διεθνείς παρόχους θαλάσσιων σεισμικών ερευνών, ωστόσο το 2018 μεταβίβασε τον στόλο των σεισμικών της πλοίων στην εταιρεία Shearwater GeoServices, διατηρώντας τις δραστηριότητες επεξεργασίας, απεικόνισης, ερμηνείας και μη αποκλειστικής χρήσης δεδομένων. Σήμερα, η κύρια εξειδίκευσή της στον τομέα των θαλάσσιων σεισμικών ερευνών επικεντρώνεται στην προηγμένη επεξεργασία και απεικόνιση δεδομένων, στον χαρακτηρισμό ταμιευτήρων, στο γεωφυσικό λογισμικό και στις τεχνολογίες υπολογιστικής υψηλών επιδόσεων. Παραμένει ένας από τους σημαντικότερους διεθνείς παρόχους τεχνολογίας και εξειδικευμένων υπηρεσιών για την έρευνα και αξιολόγηση του υπεδάφους.

-Η Viridien, πρώην CGG, είναι γαλλική εταιρεία γεωεπιστημών και τεχνολογίας, με μακρά παράδοση και διεθνώς αναγνωρισμένη τεχνογνωσία στην επεξεργασία, απεικόνιση και γεωφυσική αξιολόγηση σεισμικών δεδομένων. Το 2020 ολοκλήρωσε την αποχώρησή της από τη δραστηριότητα της θαλάσσιας σεισμικής απόκτησης δεδομένων, μεταβιβάζοντας τα ερευνητικά της πλοία στη Shearwater GeoServices και εστιάζοντας σε δραστηριότητες υψηλότερης τεχνολογικής προστιθέμενης αξίας. Οι βασικές της δραστηριότητες περιλαμβάνουν την προηγμένη επεξεργασία και απεικόνιση σεισμικών δεδομένων, την υπολογιστική υψηλών επιδόσεων (HPC), την ανάπτυξη γεωεπιστημονικού λογισμικού, τη διαχείριση πολυπελατειακών σεισμικών δεδομένων και τη γεωλογική ερμηνεία. Μέσω της θυγατρικής της Sercel, αποτελεί επίσης έναν από τους σημαντικότερους διεθνείς κατασκευαστές και προμηθευτές εξοπλισμού και τεχνολογιών σεισμικής απόκτησης δεδομένων, τόσο για θαλάσσιες όσο και για χερσαίες έρευνες.

-Η BGP (Bureau of Geophysical Prospecting), θυγατρική του κινεζικού κρατικού ενεργειακού ομίλου CNPC (China National Petroleum Corporation), αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους ολοκληρωμένους παρόχους γεωφυσικών υπηρεσιών διεθνώς, με εκτεταμένη παρουσία σε περισσότερες από 80 χώρες και περιοχές. Παρέχει ένα ευρύ φάσμα γεωφυσικών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των θαλάσσιων και χερσαίων σεισμικών ερευνών, των ερευνών σε μεταβατικές ζώνες (Transition Zone), της επεξεργασίας και ερμηνείας σεισμικών δεδομένων, της γεωφυσικής ταμιευτήρων και της γεωφυσικής έρευνας και ανάπτυξης. Οι θαλάσσιες επιχειρησιακές της δυνατότητες περιλαμβάνουν τόσο συμβατικές σεισμικές έρευνες με ρυμουλκούμενες σεισμικές διατάξεις (Towed Streamers) όσο και έρευνες με συστήματα καταγραφής δεδομένων στον ωκεάνιο πυθμένα (Ocean Bottom Seismic). Η BGP συνδυάζει σημαντική επιχειρησιακή δυναμικότητα, καθετοποιημένη τεχνογνωσία και ανταγωνιστικό κόστος παροχής υπηρεσιών, έχοντας εμπειρία συνεργασίας με μεγάλες διεθνείς εταιρείες πετρελαίου και φυσικού αερίου.