Περιφέρεια Πελοποννήσου: Σύμβαση για καθαρισμό του οδικού δικτύου

Μεταξύ άλλων, στην ίδια συνεδρίαση εγκρίθηκε το σχέδιο διακήρυξης μειοδοτικού διαγωνισμού για την αγορά ακινήτου στην κτηματική περιφέρεια της Δημοτικής Ενότητας Ναυπλίου του Δήμου Ναυπλίου με σκοπό τη δημιουργία κτηριακού συγκροτήματος διοικητικών, αναπτυξιακών και πολιτιστικών λειτουργιών, για την στέγαση των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας.

Ακόμα, η Επιτροπή ενέκρινε την διενέργεια ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού, προϋπολογισμού 64.715,60 ευρώ, με αντικείμενο τον ηλεκτροφωτισμό των γηπέδων του Δήμου Σπάρτης.

Ενέκρινε επίσης το 2ο πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης -στο πλαίσιο της ανοικτής διαδικασίας μέσω του ΕΣΗΔΗΣ (Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων)- του με προϋπολογισμό 600.000 ευρώ έργου συντήρησης του οδικού δικτύου του Δήμου Μονεμβασίας.

Εγκρίθηκε, εξ άλλου, το πρακτικό δημοπρασίας ανάδειξης προσωρινού μειοδότη του με προϋπολογισμό 150.000 ευρώ έργου συντήρησης, αποκατάστασης και ασφαλτόστρωσης της επαρχιακής οδού Ανώ Δολιανά – Ανω Κούτρουφα.

Στη σημερινή της συνεδρίαση, επίσης, η Οικονομική Επιτροπή ενέκρινε την διάθεση πίστωσης 20. 000 ευρώ για την οικονομική ενίσχυση της Οργανωτικής Επιτροπής Διοργανώσεων Ποδηλασίαs του υφυπουργείου Αθλητισμού για την διοργάνωση “Cycling Greece”, δηλαδή τον Διεθνή Ποδηλατικό Γύρο Ελλάδας.

Προέβη ακόμα η Επιτροπή στην έγκριση αποδοχής των όρων συμμετοχής και υποβολής αίτησης ύψους 3.870.603,36 ευρώ υπαγωγής στο έργο “SUB1a. Δημιουργία εθνικού δικτύου μονοπατιών και διαδρομών πεζοπορίας” του Ταμείου Ανάκαμψης σύμφωνα με την σχετική πρόσκληση της Γενικής Γραμματείας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων.

Τέλος, μεταξύ άλλων, εγκρίθηκε από την Οικονομική Επιτροπή το πρακτικό 3 αξιολόγησης οικονομικών προσφορών στο πλαίσιο της διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού με αντικείμενο την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια και εγκατάσταση υποδομών ενεργειακής αναβάθμισης του Διοικητηρίου Σπάρτης στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου GreenBuilding: “Minimising Energy Consumption for Green Buildings respecting present uses and public needs” (2019 -2021), ENI CBC Mediterranean Sea Basin Programme (ENI CBC Med Programme) 2014-2020, προϋπολογισμού 235.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ ή 291.400 ευρώ με ΦΠΑ 24%.