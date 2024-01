Αλλαγή πολιτικής στην Περιφέρεια Πελοποννήσου - Η στρατηγική Πτωχού για μελέτες και έργα

Τους «μελετητικούς σκελετούς» από τα ντουλάπια της Περιφέρειας Πελοποννήσου απομακρύνει ο περιφερειάρχης Δημήτρης Πτωχός έχοντας διττό στόχο να αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη της αγοράς χωρίς να συγκρουστεί μετωπικά με τις τοπικές κοινωνίες. Σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις η Περιφέρεια προτίθεται να εγκαταλείψει το «δόγμα Νίκα» που υιοθετούσε πλήρως της γνωμοδοτήσεις των τοπικών και δημοτικών συμβουλίων τα οποία με την σειρά τους σπάνια δεν υπηρετούσαν τις αρχές του ΝΙΜΒΥ (Not in My Back Yard, σε ελεύθερη μετάφραση «όχι στη δική μου αυλή»). Στο πλαίσιο της νέας πολιτικής το Περιφερειακό Συμβούλιο ως ανεξάρτητο βουλευόμενο σώμα προχθές στην πρώτη τακτική του συνεδρίαση κλήθηκε να γνωμοδοτήσει κυρίως για Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) Ανανεώσιμών Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) κάποιες εκ των οποίων εκκρεμούν από το… 2020. Τελικώς όμως η προσπάθεια έμεινε ημιτελής καθώς αποσύρθηκαν αρκετά θέματα για γνωμοδοτήσεις από την ημερήσια διάταξη ενώ δεν λήφθηκε απόφαση ούτε για το υδροηλεκτρικό στη Νέδα καθώς η περιφερειακή αρχή έκρινε πως πρέπει πρώτα να γνωμοδοτήσει το Δημοτικό Συμβούλιο Οιχαλίας. Τυπικά την ευθύνη για την μη αποστολή ορισμένων εισηγήσεων στα mail των περιφερειακών συμβούλων, την ανέλαβε ο πρόεδρος του Σώματος Μανώλης Σκαντζός επικαλούμενος τεχνικούς λόγους. Οι ουσιαστικοί λόγοι όμως για την προχθεσινή αρρυθμία και αν η βιασύνη οφείλεται στην απειρία του νέου περιφερειάρχη ή σε γραφειοκρατικές αγκυλώσεις, θα φανούν στις επόμενες συνεδριάσεις του Σώματος

Ο περιφερειάρχης Δημήτρης Πτωχός στην προχθεσινή συνεδρίαση απέδειξε ότι γνωρίζει την τεχνοκρατική και οικονομική πλευρά του θέματος που είναι αναγκαία άλλα όχι ικανή προϋπόθεση για την πολιτική διαχείριση των εν δυνάμει επενδύσεων σε ΑΠΕ (ανεμογεννήτριες, φωτοβολταϊκά κ.λ.π). Για να διαχειριστεί πολιτικά το θέμα θα χρειαστεί τη βοήθεια των αντιπεριφερειαρχών που δεν είχε προχθές καθώς οι εισηγητές αντιπεριφερειάρχες παπαγάλιζαν τις υπηρεσιακές εισηγήσεις με στυλ τρακαρισμένου, λόγω απειρίας, γραφειοκράτη. Σε κάθε περίπτωση η περιφερειακή αρχή έδειξε ότι προτίθεται να γνωμοδοτεί ανοιχτά για όλες τις ΜΠΕ και ότι δεν θέλει να τις κρατά στο συρτάρι με στόχο να υπάρχει θετική γνωμοδότηση λόγω «άπρακτης παρέλευσης της προθεσμίας» που ορίζει ο νόμος. Δεν ξεκαθάρισε όμως τα κριτήρια με τα οποία θα λαμβάνονται οι αποφάσεις όταν οι μελέτες θα πληρούν τις τυπικές προϋποθέσεις αλλά θα έρχονται σε σύγκρουση με τη βούληση της τοπικής κοινωνίας.

Στην άλλη πλευρά των εδράνων η αντιπολίτευση επέδειξε πρωτόγνωρη αυτοσυγκράτηση και συναίνεση, αφήνοντας πίσω την στείρα δομική αντιπολίτευση του παρελθόντος. Στην πραγματικότητα οι επικεφαλής των παρατάξεων της μειοψηφίας Πέτρος Τατούλης, Μανώλης Μάκαρης και Δημήτρης Κουτσούλης δεν επιχειρήσαν να βγάλουν μόνοι τους τα κάστανα από τη φωτιά, όπως έκανε πολλές φορές στο παρελθόν ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας. Αντιθέτως άφησαν την περιφερειακή αρχή να αναλάβει τις απαιτούμενες πρωτοβουλίες και την περιμένουν στις… επόμενες συνεδριάσεις για να τοποθετηθούν με βάση τις εισηγήσεις. Επίσης ο επικεφαλής της Λαϊκής Συσπείρωσης Νίκος Κουτουμάνος δεν ύψωσε αναίτια τους αντιπολιτευτικούς τόνους και αρκέστηκε στην λιτή έκφραση των αντισυστημικών απόψεων της παράταξης του που την διαφοροποιούν από όλες τις υπόλοιπες.

ΤΟ ΠΡΩΤΟ CRASH TEST

Αδιαμφισβήτητα η γνωμοδότηση για την «Εγκατάσταση και λειτουργία μικρού υδροηλεκτρικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας εγκατεστημένης ισχύος 0,90MW» στο ποτάμι της Νέδας έδωσε την ευκαιρία στις παρατάξεις του Περιφερειακού Συμβουλίου την ευκαιρία να αναπτύξουν τις θέσεις τους για τις ΜΠΕ των ΑΠΕ. Τελικώς αναβλήθηκε η λήψη απόφασης με τις ψήφους των συμβούλων της πλειοψηφίας ενώ η αντιπολίτευση επεσήμανε τον κίνδυνο της «άπρακτης παρέλευσης της προθεσμίας» με συνέπεια να υπάρξει σιωπηρή θετική γνωμοδότηση. Σιωπηρά ή ξεκάθαρα όμως η περιφερειακή αρχή καλείται να γνωμοδοτήσει για τον υδροηλεκτρικό σταθμό στέλνοντας μήνυμα τόσο στην αγορά όσο και στο εκλογικό σώμα για τις προθέσεις της. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας Πέτρος Τατούλης συνέδεσε τον υδροηλεκτρικό σταθμό στη Νέδα με το πάρκο ανεμογεννητριών στο Λύκαιο όρος αφήνοντας να εννοηθεί ότι γνωμοδότηση για τον υδροηλεκτρικό λειτουργεί ως δούρειος ίππος για τις ανεμογεννήτριες Εκπρόσωπος συλλογικών φορέων της περιοχής (σ.σ. το όνομα του οποίου δεν ακούστηκε στη συνεδρίαση με ευθύνη του πρόεδρου του Σώματος Μανώλη Σκαντζού) εξέφρασε την αντίθεση της τοπικής κοινωνίας στη λειτουργία υδροηλεκτρικού σταθμού στη Νέδα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι μεταξύ των θεμάτων που αναβλήθηκαν είναι και η κατασκευή και λειτουργία συγκροτήματος επτά αιολικών σταθμών συνολικής ισχύος 128,6 MW στο Δήμο Μονεμβασιάς.