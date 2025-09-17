Eνταξη αποκατάστασης ρέματος στις Κιτριές

Την ένταξη του έργου αποκατάσταση κοίτης – μερικής διευθέτησης του ρέματος στις Κιτριές, με δημόσια δαπάνη 570.000 ευρώ, στο Ειδικό Πρόγραμμα Φυσικών Καταστροφών Υποδομών ΟΤΑ, ενέκρινε με απόφασή του ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός.

Οπως επισημαίνεται στην απόφαση, το έργο χρηματοδοτείται από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΕΠΑ).

Προβλέπεται να γίνουν εργασίες “για την αποκατάσταση και μερική διευθέτηση του ρέματος των Κιτριών από ζημιές σε υποδομές, που προκλήθηκαν μετά τα έντονα καιρικά φαινόμενα και καταστροφές που έλαβαν χώρα στις 13 Ιανουαρίου 2025. Συνοπτικά, σε τμήματα του εν λόγω ρέματος που θα υποδεικνύονται από την Διευθύνουσα Υπηρεσία και θα προκύψουν κι έπειτα από τις σχετικές υδραυλικές μελέτες εφαρμογής, προβλέπεται να γίνουν οι ακόλουθες εργασίες: α) Αντιστήριξης πρανών (συρματοκιβώτια, τοιχία συγκράτησης καταπτώσεων). β) Κατασκευής ανασχετικών αναβαθμών. γ) Διάστρωσης πυθμένα ρέματος με συρματοκιβώτια ή τσιμέντο”.