Ο Μάκαρης για τον “Γολγοθά ογκολογικών ασθενών” στην Περιφέρεια Πελοποννήσου

“Τον Γολγοθά των ογκολογικών ασθενών στην Περιφέρεια Πελοποννήσου και το Κέντρο Ακτινοθεραπειών που ξεχάστηκε”, επισημαίνει σε ανακοίνωσή του ο περιφερειακός σύμβουλος Μανώλης Μάκαρης, επικεφαλής της παράταξης “Πρώτα η Πελοπόννησος” και καρδιολόγος με βαθμό διευθυντή στην Καρδιολογική Κλινική του Νοσοκομείου Καλαμάτας.

Ο κ. Μάκαρης αναφέρει ότι “στο Γύθειο, στο Παμπελοποννησιακό Συνέδριο Αιματολογίας και Ογκολογίας, ανέδειξα το σοβαρό πρόβλημα της ανεπαρκούς πρόσβασης των ογκολογικών ασθενών της Περιφέρειας Πελοποννήσου στο δημόσιο σύστημα υγείας” και σημειώνει: “Παρά τα φωτεινά παραδείγματα των ογκολογικών ιατρείων του δημοσίου τομέα στα Νοσοκομεία Τρίπολης και Καλαμάτας, οι υφιστάμενες δυνατότητες δεν επαρκούν για να καλύψουν τις ολοένα αυξανόμενες ανάγκες με αποτέλεσμα πολλοί ογκολογικοί ασθενείς να καταφεύγουν εκτός του συστήματος υγείας.

Οι ογκολογικοί ασθενείς της Πελοποννήσου βιώνουν καθημερινά έναν πραγματικό Γολγοθά. Η πρόσβαση σε εξειδικευμένες εξετάσεις, όπως το PET/CT scan, αλλά και σε θεραπείες, όπως οι ακτινοθεραπείες, απαιτεί ακόμη και σήμερα μετακινήσεις στα μεγάλα αστικά κέντρα της Αθήνας και της Πάτρας. Οι πολύωρες διαδρομές, η ψυχολογική καταπόνηση και η οικονομική επιβάρυνση αποτελούν ένα πρόσθετο βάρος σε μια ήδη δύσκολη μάχη.

Σε αυτό το πλαίσιο, η ανακοίνωση [1] στις 10/1/2020 από την Περιφέρεια Πελοποννήσου για τη δημιουργία Κέντρου Ακτινοθεραπειών στην Τρίπολη, με δωρεά του Ιδρύματος Νιάρχου, ήταν μια ιδιαίτερα θετική εξέλιξη. Το κέντρο αυτό θα μπορούσε να καλύψει ένα μεγάλο κενό, καθώς σήμερα η Περιφέρεια Πελοποννήσου δεν διαθέτει ακτινοθεραπευτική μονάδα. Πέρασαν 5 χρόνια από τότε, όμως, το Κέντρο Ακτινοθεραπειών ξεχάστηκε. Η αναγκαιότητα για Ακτινοθεραπευτικό Κέντρο στην Καλαμάτα είχε ανακοινωθεί [2] μάλιστα και από τη διοίκηση του Νοσοκομείου Μεσσηνίας στο Αναπτυξιακό Συνέδριο του 2018”.

Ο κ. Μάκαρης εκτιμά πως “είναι αναγκαίο: 1. Να δημιουργηθεί Ακτινοθεραπευτικό Κέντρο που θα καλύπτει τις ανάγκες ακτινοθεραπείας καρκινοπαθών όλης της Περιφέρειας Πελοποννήσου. 2. Να ενισχυθούν ουσιαστικά τα ογκολογικά ιατρεία Τρίπολης και Καλαμάτας με μόνιμο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό για να καλύπτουν όλους τους ογκολογικούς ασθενείς. 3. Να εξασφαλιστεί η άμεση διασύνδεση με τα ογκολογικά νοσοκομεία της χώρας και τις υπόλοιπες υγειονομικές δομές, ώστε να υπάρχει συνέχεια στη\ διάγνωση και στη θεραπεία. 4. Να αξιοποιηθούν οι πόροι του ΠΕΠ Πελοποννήσου και η συνεργασία με την 6η Υγειονομική Περιφέρεια για την κάλυψη αναγκών σε σύγχρονο εξοπλισμό και υποδομές”.

Και καταλήγει ότι “η Περιφέρεια Πελοποννήσου έχει την ευθύνη και την υποχρέωση να σταθεί δίπλα στους ογκολογικούς ασθενείς, να στηρίξει τις πρωτοβουλίες και να αναλάβει ενεργό ρόλο στον σχεδιασμό και την υλοποίηση λύσεων.

Η ισότιμη πρόσβαση στην υγεία αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα. Είναι καθήκον όλων μας να διασφαλίσουμε ότι κανένας ογκολογικός ασθενής της Πελοποννήσου δεν θα συνεχίσει να βιώνει μόνος του τον δικό του Γολγοθά”.