Ολοκληρώθηκε η πρώτη θητεία του Περιφερειακού Συμβουλίου Νέων

Η τελική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Νέων Πελοποννήσου, πραγματοποιήθηκε χθες στο Ναυπλιο, επισφραγίζοντας μια πρωτοβουλία που άνοιξε νέο κεφάλαιο στη συμμετοχή των νέων στα κοινά.

Στην αίθουσα εκδηλώσεων του ξενοδοχείου Αμαλία, τα μέλη του πρώτου Περιφερειακού Συμβουλίου Νέων παρουσίασαν το έργο τους, κατέθεσαν προτάσεις και μοιράστηκαν την εμπειρία μιας διαδρομής που ξεκίνησε πριν από ένα χρόνο και εξελίχθηκε σε πραγματική πλατφόρμα διαλόγου, ιδεών και δημιουργίας.

Οπως αναφέρει η ανακοίνωση της Περιφέρειας, “η ιδέα γεννήθηκε τον Απρίλιο του 2024, στο Ναύπλιο, όταν μαθητές που συμμετείχαν στις εκδηλώσεις για την ημέρα της Ευρώπης, ζήτησαν από τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, Δημήτρη Πτωχό, έναν θεσμό που θα δίνει φωνή στη νέα γενιά. Ακολούθησε μια ανοιχτή, διαφανής διαδικασία: περισσότεροι από 400 μαθητές από 37 σχολεία συμμετείχαν σε γραπτές εξετάσεις, προτείνοντας δράσεις για τον πολιτισμό, το περιβάλλον, την εκπαίδευση και την κοινωνική συνοχή. Από αυτή την πρωτόγνωρη διαδικασία αναδείχθηκαν 45 νέοι σύμβουλοι — οι πρώτοι που εκπροσώπησαν τη φωνή της νεολαίας σε περιφερειακό επίπεδο.

Η πορεία του Περιφερειακού Συμβουλίου Νέων Πελοποννήσου ξεκίνησε από την Τρίπολη, όπου το νέο σώμα συγκροτήθηκε για πρώτη φορά και τα μέλη του συναντήθηκαν με τον Περιφερειάρχη για να θέσουν τις βάσεις του θεσμού και να συζητήσουν τον ρόλο τους. Στη συνέχεια ακολούθησε η Καλαμάτα, όπου οι νέοι παρουσίασαν προτάσεις για το περιβάλλον, τον πολιτισμό, την εκπαίδευση και την υγεία, αναδεικνύοντας την αξία της πρόληψης, της ψυχικής υγείας και της ενίσχυσης των υποδομών. Η Κόρινθος αποτέλεσε τον επόμενο σταθμό, με γόνιμες συζητήσεις γύρω από την καθημερινότητα, τις ψηφιακές δεξιότητες, τις κοινωνικές παροχές και την ενίσχυση της τοπικής ταυτότητας. Και τώρα, στο Ναύπλιο, η τελική συνάντηση ολοκλήρωσε τον κύκλο, παρουσιάζοντας τις συγκροτημένες εισηγήσεις των θεματικών ομάδων και καταθέτοντας προτάσεις για ένα πιο βιώσιμο, δίκαιο και δημιουργικό αύριο”.

«Επένδυση στην ψυχή της Πελοποννήσου»

Στην παρέμβασή του ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός μίλησε με αισιοδοξία και εμπιστοσύνη, υπογραμμίζοντας την εντυπωσιακή πρόοδο που σημείωσαν τα μέλη του Συμβουλίου από την πρώτη τους συνεδρίαση μέχρι την τελική:

«Όταν δίνεις χώρο στους νέους, ακούς το αύριο να μιλά με επιχειρήματα, φαντασία και πάθος. Από την πρώτη μας συνάντηση μέχρι σήμερα, βλέπω μια εντυπωσιακή ωρίμανση στις ιδέες, στις προτάσεις και στον τρόπο που σκέφτεστε και εκφράζεστε. Το Περιφερειακό Συμβούλιο Νέων αποτέλεσε μια επένδυση στην ίδια την ψυχή της Πελοποννήσου. Στόχος μας ήταν —και πιστεύω πως το πετύχαμε— να δείξουμε ότι η νέα γενιά θέλει και μπορεί να συμμετέχει, να σχεδιάζει και να διεκδικεί».

Ο κ. Πτωχός ευχαρίστησε θερμά τους εκπαιδευτικούς που στήριξαν τους μαθητές σε όλη αυτή τη διαδρομή, καθώς και τα στελέχη και υπαλλήλους της Περιφέρειας Πελοποννήσου που εργάστηκαν ώστε το Συμβούλιο να γίνει πραγματικότητα.

Ανάλογα, ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης, Δημήτρης Οικονομόπουλος, τόνισε ότι η πορεία αυτή «καλλιέργησε υπευθυνότητα και κριτική σκέψη», σημειώνοντας ότι «οι νέοι της Πελοποννήσου απέδειξαν πως έχουν άποψη, θέληση και διάθεση να συμμετάσχουν ενεργά στα κοινά».

Ο Περιφερειακός Επόπτης, Νικόλαος Χριστόπουλος, χαρακτήρισε τον θεσμό «ένα εξαιρετικό σχολείο δημοκρατίας και ευθύνης για τους μαθητές, που τους έδωσε θάρρος να εκφραστούν και να αναλάβουν ρόλους».

Ο Επόπτης Ποιότητας Εκπαίδευσης, Ιωάννης Σόλαρης, επεσήμανε ότι «η διαδικασία αποτέλεσε μια σπάνια ευκαιρία για ουσιαστικό διάλογο, κριτική σκέψη και δημιουργία δεσμών συνεργασίας ανάμεσα σε νέους από διαφορετικά μέρη της Πελοποννήσου».

Ο αντιπεριφερειάρχης Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Αθλητισμού, Γιάννης Μαντζούνης, υπογράμμισε: «Το Περιφερειακό Συμβούλιο Νέων απέδειξε ότι οι νέοι μπορούν να είναι ενεργοί συμμέτοχοι στο μέλλον της Περιφέρειάς μας. Η δική τους φωνή αποτελεί πολύτιμο οδηγό για την αυτοδιοίκηση».

Η Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Νέων, Δήμητρα Χαραλαμπιδοπούλου, σημείωσε: «Για εμάς αυτή η διαδρομή ήταν μια μοναδική εμπειρία μάθησης και συμμετοχής. Είχαμε τη δυνατότητα να ακουστούμε, να συνεργαστούμε και να καταθέσουμε προτάσεις που αφορούν το μέλλον μας. Το Συμβούλιο αυτό απέδειξε ότι οι νέοι της Πελοποννήσου μπορούν να είναι δημιουργικοί και υπεύθυνοι όταν τους δίνεται χώρος και εμπιστοσύνη».

Στη συνεδρίαση παρέστη και ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αργολίδας, Βασίλης Σιδέρης.