Καλαμάτα: Ημερίδα για πρακτικές κοινωνικής πολιτικής

Ημερίδα με θέμα «Όψεις και Δεδομένα Υλικής Αποστέρησης και Κοινωνικού Αποκλεισμού στην Περιφέρεια Πελοποννήσου – Η υποστήριξη πολιτικών αντιμετώπισης των πολλαπλών αποκλεισμών» διοργανώνει η Περιφέρεια Πελοποννήσου, μέσω της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας μεθαύριο Πέμπτη 23 Οκτωβρίου στις 10 το πρωί, στο Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας (Αίθουσα “Ρεγγίνα”).

Η εκδήλωση εντάσσεται στην Πράξη «Περιφερειακό Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης Περιφέρειας Πελοποννήσου» (ΟΠΣ 6005009) του Προγράμματος «Πελοπόννησος 2021-2027» και έχει ως στόχο τη μεταφορά τεχνογνωσίας και την ανάδειξη καλών πρακτικών κοινωνικής πολιτικής σε τοπικό επίπεδο.

Μετά τις εισηγήσεις θα ακολουθήσει εργαστήριο (workshop) με τη συμμετοχή στελεχών κοινωνικών υπηρεσιών, Κέντρων Κοινότητας, δήμων και φορέων της κοινωνίας των πολιτών.

Στην ημερίδα θα μιλήσουν η αντιπεριφερειάρχης Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αρωγής Μαρία Οικονομάκου,

ο αντιδήμαρχος Διοίκησης, Ανθρώπινου Δυναμικού και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Καλαμάτας

Σαράντος Μαρινάκης, η προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Κανέλα Καράμπελα, ο αναπληρωτής καθηγητής Κοινωνικής Πολιτικής του Πάντειου Πανεπιστημίου Χριστόφορος Σκαμνάκης, ο αντιπρύτανης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

Κωνσταντίνος Μαυρέας αντιπρύτανης Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και ο αναπληρωτής καθηγητής Κοινωνιολογίας του Πάντειου Πανεπιστημίου Κώστας Πασσάς .

Η ημερίδα υλοποιείται στο πλαίσιο του Υποέργου 2 «Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών επιστημονικής και τεχνικής υποστήριξης του Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης Περιφέρειας Πελοποννήσου (ΕΣΕΤΥ)».