Η παράταξη Τατούλη για τον σιδηρόδρομο στην Πελοπόννησο

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η απόφαση αυτή θεωρείται προσβολή προς την αυτοδιοίκηση και τους πολίτες της Πελοποννήσου, ενώ –όπως επισημαίνεται– δεν συμβάλλει στην ανάπτυξη της περιοχής.

Κατά τη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, όπου συζητήθηκε το θέμα ύστερα από πρόταση των παρατάξεων της αντιπολίτευσης, ο Πέτρος Τατούλης χαρακτήρισε την απόφαση «εχθρική ενέργεια» απέναντι στους πολίτες της Περιφέρειας και επανέλαβε την ανάγκη σεβασμού του θεσμού της αιρετής αυτοδιοίκησης.

Η παράταξη πρότεινε, στην απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου για ανάκληση του διαγωνισμού, να προστεθεί παράγραφος που θα ζητά τη θεσμική θωράκιση της Περιφέρειας, ώστε καμία απόφαση για την Πελοπόννησο να μη λαμβάνεται χωρίς τη συμμετοχή των συλλογικών οργάνων της αυτοδιοίκησης. Η πρόταση αυτή δεν έγινε δεκτή από τον περιφερειάρχη Δημήτρη Πτωχό, αλλά υπερψηφίστηκε από όλες τις παρατάξεις της αντιπολίτευσης.

Η «Νέα Πελοπόννησος» αναφέρει ακόμη ότι από την τοποθέτηση του περιφερειάρχη προέκυψε πως δεν υπάρχει σχεδιασμός για την επαναλειτουργία του σιδηροδρόμου στην Πελοπόννησο.

Επιπλέον, στην ανακοίνωση γίνεται λόγος για ασάφεια σχετικά με τα 15 εκατ. ευρώ που, σύμφωνα με παλαιότερες δηλώσεις της προηγούμενης περιφερειακής αρχής, είχαν δεσμευτεί από ευρωπαϊκούς πόρους για την αναβάθμιση της γραμμής Κόρινθος–Άργος–Ναύπλιο, καθώς –όπως φέρεται να ανέφερε ο κ. Πτωχός– τέτοια ένταξη έργου δεν υπήρξε ποτέ.