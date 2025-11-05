Η Περιφέρεια Πελοποννήσου στο Φεστιβάλ Ελληνικού Μελιού

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου, στο πλαίσιο της στρατηγικής της για την προώθηση των ποιοτικών αγροδιατροφικών προϊόντων και την ενίσχυση της εξωστρέφειας των τοπικών επιχειρήσεων, προσκαλεί τις επιχειρήσεις του μελισσοκομικού τομέα να συμμετάσχουν στο 16ο Φεστιβάλ Ελληνικού Μελιού και Προϊόντων Μέλισσας, που θα πραγματοποιηθεί στο Εκθεσιακό Κέντρο Περιστερίου από 5 έως 7 Δεκεμβρίου 2025.

Στο Φεστιβάλ μπορούν να συμμετάσχουν μελισσοκόμοι, μελισσοκομικοί συνεταιρισμοί, εταιρείες παραγωγής, επεξεργασίας και τυποποίησης μελιού, καθώς και επιχειρήσεις παραγωγής προϊόντων μέλισσας και επεξεργασίας κεριού.

Η Περιφέρεια θα καλύψει το μεγαλύτερο μέρος του κόστους συμμετοχής, ενώ το υπόλοιπο θα επιβαρύνει τους εκθέτες. Κάθε επιχείρηση θα διαθέτει περίπτερο 6 τ.μ., με το τελικό κόστος να υπολογίζεται περίπου στα 400 ευρώ πλέον ΦΠΑ ανά εκθέτη, συμπεριλαμβανομένου του κόστους εγγραφής.

Στο πλαίσιο της παρουσίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου στο φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί και Honey Tasting, με κόστος συμμετοχής 100 ευρώ πλέον ΦΠΑ για κάθε επιχείρηση που επιθυμεί να λάβει μέρος. Για κάθε εταιρεία θα δημιουργηθεί ξεχωριστό ψηφιακό landing page, ενώ για τους συνεκθέτες που διαθέτουν περίπτερο περιλαμβάνεται η συμμετοχή με μία ετικέτα προϊόντος στο Honey Tasting.

Οι δηλώσεις συμμετοχής για παραγωγούς και επιχειρήσεις της Πελοποννήσου που δραστηριοποιούνται στον τομέα της μελισσοκομίας υποβάλλονται έως και την 8η Νοεμβρίου 2025.