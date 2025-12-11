Η παράταξη Μάκαρη στηρίζει τους αγρότες

Την έμπρακτη στήριξή της στους αγρότες που κινητοποιούνται σε όλη την Πελοπόννησο δηλώνει η παράταξη «Πρώτα η Πελοπόννησος», σύμφωνα με ανακοίνωση που εκδόθηκε χθες.

Ο επικεφαλής της παράταξης περιφερειακός σύμβουλος Μανώλης Μάκαρης, μαζί με τους περιφερειακούς συμβούλους Γιάννη Σιάτο και Παναγιώτη Μερμίγκη, επισημαίνουν ότι βρίσκονται στα μπλόκα από την πρώτη στιγμή και μεταφέρουν σταθερά τα αιτήματα των παραγωγών στο Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου.

Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι η παράταξη έχει καταθέσει επανειλημμένα παρεμβάσεις για τα αρδευτικά έργα που καθυστερούν, για τη μείωση του ενεργειακού κόστους, για τη δακοκτονία και για τη στήριξη των παραγωγών ελαιολάδου, σταφίδας και εσπεριδοειδών. Τονίζεται επίσης η ανάγκη μέτρων για τους κτηνοτρόφους που επλήγησαν από ζωονόσους, καθώς και η ανάγκη να μην επωμιστούν οι αγρότες συνέπειες από το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η παράταξη ασκεί κριτική στην Περιφερειακή Αρχή και στην κυβέρνηση για έλλειψη ουσιαστικών μέτρων στήριξης του πρωτογενή τομέα, υποστηρίζοντας ότι οι παραγωγοί «δεν μπορούν να πληρώνουν λάθη και διοικητικές αδράνειες». Στο ΔΤ γίνεται ακόμη αναφορά στις διαδικασίες αυτόφωρου που ενεργοποιούνται σε ορισμένες κινητοποιήσεις, τις οποίες η παράταξη χαρακτηρίζει ως «ποινικοποίηση του αγώνα».

Η «Πρώτα η Πελοπόννησος» καταλήγει ότι θα συνεχίσει να στηρίζει τις διεκδικήσεις των αγροτών «στα μπλόκα, στα χωράφια και σε κάθε συνεδρίαση» του Περιφερειακού Συμβουλίου.