Σημαντική ενεργειακή αναβάθμιση στο Παναρκαδικό Νοσοκομείο

Προγραμματική σύμβαση για την «Ενεργειακή αναβάθμιση Παναρκαδικού Γενικού Νοσοκομείου Τρίπολης» υπέγραψαν στην Τρίπολη ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός και η διοικήτρια του Παναρκαδικού Γενικού Νοσοκομείου Τρίπολης «Η Ευαγγελίστρια» Εύη Παπαγεωργίου, παρουσία του αναπληρωτή περιφερειάρχη Χρήστου Λαμπρόπουλου, του αντιπεριφερειάρχη Αρκαδίας Κώστα Μανδρώνη και του προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου Μανώλη Σκαντζού.

Η πράξη έχει συνολικό προϋπολογισμό 4,9 εκατ. ευρώ και προβλέπει εκτεταμένες παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης στα κτίρια του νοσοκομείου. Το φυσικό αντικείμενο περιλαμβάνει σύγχρονα συστήματα θέρμανσης και ψύξης, νέες κεντρικές κλιματιστικές μονάδες για κρίσιμους χώρους όπως τα χειρουργεία, η ΜΕΘ και το ΤΕΠ, ηλιοθερμική υποστήριξη, αντικατάσταση φωτισμού με LED και εγκατάσταση ολοκληρωμένου συστήματος ενεργειακής διαχείρισης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Περιφέρειας, τα αναμενόμενα αποτελέσματα είναι μετρήσιμα, με σημαντική μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης και των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, εξοικονόμηση πόρων και βελτίωση της ποιότητας και της αξιοπιστίας των υποδομών ενός νοσοκομείου που εξυπηρετεί καθημερινά πολίτες από την Αρκαδία και την ευρύτερη περιοχή.

Σε δήλωσή του ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός ανέφερε ότι «η σημερινή υπογραφή αφορά ένα έργο ουσίας και ευθύνης. Με προϋπολογισμό 4,9 εκατ. ευρώ αναβαθμίζουμε ενεργειακά το Παναρκαδικό Νοσοκομείο, μειώνουμε το ενεργειακό του αποτύπωμα και, κυρίως, βελτιώνουμε τις συνθήκες για τους πολίτες και τους ανθρώπους της υγείας», προσθέτοντας ότι στόχος είναι «σε κάθε νοσοκομείο και Κέντρο Υγείας να υπάρχει απτό αποτύπωμα της Περιφέρειας στην καθημερινότητα των πολιτών».

Από την πλευρά της, η διοικήτρια του Παναρκαδικού Γενικού Νοσοκομείου Τρίπολης Εύη Παπαγεωργίου σημείωσε ότι «η ενεργειακή αναβάθμιση του νοσοκομείου αποτελεί κρίσιμο βήμα για τη βελτίωση των υποδομών και της λειτουργικότητάς του», ευχαριστώντας την Περιφέρεια Πελοποννήσου για τη συνεργασία «που επιτρέπει την υλοποίηση έργων με πραγματικό όφελος για τους ασθενείς και το προσωπικό».

Η παρέμβαση χρηματοδοτείται μέσω ΕΣΠΑ από το ΠΕΚΑ 2021–2027 και εντάσσεται, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, σε ευρύτερο πλέγμα έργων της Περιφέρειας Πελοποννήσου στον τομέα της δημόσιας υγείας.