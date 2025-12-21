Η περιφερειακή αρχή Πελοποννήσου για τα αιτήματα των αγροτών

Η περιφερειακή αρχή και το Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου αναγνωρίζουν τις ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες που βιώνει σήμερα ο αγροτικός κόσμος, εξαιτίας του αυξημένου κόστους παραγωγής, της ενεργειακής επιβάρυνσης, των επιπτώσεων της κλιματικής κρίσης και της συρρίκνωσης του αγροτικού εισοδήματος.

Αυτό επισημαίνεται σε ανακοίνωση της Περιφέρειας στη συνέχεια της οποίας αναφέρονται τα εξής: «Με αίσθημα ευθύνης και ουσιαστικό διάλογο, το Περιφερειακό Συμβούλιο εξέτασε τα αιτήματα που τέθηκαν από τους αγρότες και συμφώνησε με τη συντριπτική πλειονότητά τους, αναγνωρίζοντας ότι πρόκειται για αιτήματα που ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες της παραγωγής και της υπαίθρου.

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου δηλώνει ξεκάθαρα ότι στηρίζει τα δίκαια αιτήματα του αγροτικού κόσμου και καλεί την Κυβέρνηση και τους αρμόδιους φορείς να προχωρήσουν άμεσα στις αναγκαίες παρεμβάσεις, ώστε να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα των αγροτικών εκμεταλλεύσεων και η παραμονή των βιοπαλαιστών αγροτών στην ύπαιθρο.

Παράλληλα, υπογραμμίζεται η ανάγκη άμεσης αντιμετώπισης των προβλημάτων που αφορούν την κτηνοτροφία, τη λειτουργία των αρμόδιων οργανισμών και τη διασφάλιση των πόρων της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, χωρίς περικοπές που υπονομεύουν τον πρωτογενή τομέα.

Για όλα τα παραπάνω, στο πρόσφατο Περιφερειακό Συμβούλιο υπερψηφίστηκε το μεγαλύτερο μέρος των αιτημάτων που τέθηκαν, επιβεβαιώνοντας στην πράξη ότι η Περιφέρεια Πελοποννήσου στέκεται δίπλα στον αγροτικό κόσμο, όχι με λόγια αλλά με θεσμικές αποφάσεις».