Η τοιχογραφία με τη μορφή της Μαρίας Κάλλας δεν ξεχώρισε μόνο ως η καλύτερη παγκοσμίως για τον Νοέμβριο, αλλά απέκτησε και μια εμβέλεια που ξεπέρασε κάθε προσδοκία.

Το έργο του Κλεομένη Κωστόπουλου ταξίδεψε πολύ πέρα από τα όρια της πόλης, φιλοξενήθηκε στα μεγαλύτερα ελληνικά ΜΜΕ και σε δεκάδες διεθνή μέσα, τοποθετώντας την Καλαμάτα στο επίκεντρο του παγκόσμιου ενδιαφέροντος για τη street art.

Η πρωτοβουλία της ομάδας “Mission” του Δήμου Καλαμάτας κρίνεται άκρως επιτυχημένη, αποδεικνύοντας πως η σύγχρονη τέχνη στον δημόσιο χώρο μπορεί να λειτουργήσει ως ισχυρός μοχλός πολιτιστικής προβολής και εξωστρέφειας.

Μένει πλέον να φανεί η προσέγγιση της νέας δουλειάς που έχει γνωστοποιηθεί πως θα γίνει, μιας και ο πήχης έχει ανέβει ήδη πολύ ψηλά…