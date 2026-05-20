“Λαϊκή Συσπείρωση Πελοποννήσου”: “Σοβαρό πολιτικό και ηθικό ζήτημα με Γεωργακοπούλου”

Κάνει λόγο για “σοβαρό πολιτικό και ηθικό ζήτημα”, για “στενή διαπλοκή κράτους, τοπικής διοίκησης και μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων”.

Σε ανακοίνωσή της με τίτλο “Δήμος, ΤΕΡΝΑ και οι ευθύνες απέναντι στους κατοίκους” η “Λαϊκή Συσπείρωση” Πελοποννήσου αναφέρει:

“Οι αποκαλύψεις για τη δήλωση περιουσιακής κατάστασης της δημάρχου Οιχαλίας Παναγιώτας Γεωργακοπούλου, όπου εμφανίζεται να κατέχει μετοχές της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, εύλογα δημιουργούν σοβαρά ερωτήματα στους κατοίκους της περιοχής.

Δεν πρόκειται απλά για μια οποιαδήποτε εταιρεία. Η ΤΕΡΝΑ είναι ο επιχειρηματικός όμιλος που ανέλαβε και εκμεταλλεύεται το έργο διαχείρισης απορριμμάτων της Περιφέρειας Πελοποννήσου, με τη μονάδα στην Καλλιρρόη του Δήμου Οιχαλίας. Ένα έργο που προχώρησε παρά τις έντονες αντιδράσεις κατοίκων και φορέων, που ανησυχούν και προειδοποιούσαν για τις περιβαλλοντικές και κοινωνικές συνέπειες.

Θυμίζουμε ότι υπήρχαν δεσμεύσεις από τη δημοτική αρχή για προσφυγές, για ελέγχους, για δημιουργία μηχανισμών παρακολούθησης πιθανής ρύπανσης και επιπτώσεων στη δημόσια υγεία. Δεσμεύσεις που είτε έμειναν στα λόγια, είτε υποχώρησαν μπροστά στις κυβερνητικές επιλογές και τα επιχειρηματικά συμφέροντα.

Η κατοχή μετοχών σε έναν όμιλο που έχει άμεσο οικονομικό συμφέρον από μια τόσο κρίσιμη δραστηριότητα μέσα στα όρια του δήμου, μπορεί να είναι νόμιμη. Δεν παύει, όμως, να δημιουργεί σοβαρό πολιτικό και ηθικό ζήτημα. Γιατί αποτυπώνει με τον πιο καθαρό τρόπο τη στενή διαπλοκή κράτους, τοπικής διοίκησης και μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων.

Η Τοπική Διοίκηση, που παρουσιάζεται ως «ουδέτερη» και «ανεξάρτητη», λειτουργεί όλο και περισσότερο ως μηχανισμός διευκόλυνσης των επενδύσεων των μεγάλων εταιρειών, ανεξάρτητα από τις συνέπειες για τον λαό και το περιβάλλον. Αυτό είναι το πραγματικό πρόβλημα”.

Καταλήγοντας, παρατηρεί πως “η «Λαϊκή Συσπείρωση» είχε προειδοποιήσει από την πρώτη στιγμή ότι η διαχείριση των απορριμμάτων με κριτήριο το κέρδος των επιχειρηματικών ομίλων θα οδηγήσει σε πανάκριβα δημοτικά τέλη και περιβαλλοντικούς κινδύνους. Οι κάτοικοι έχουν δικαίωμα να απαιτούν πλήρη ενημέρωση, διαφάνεια και ουσιαστικό έλεγχο για τη λειτουργία της μονάδας, τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις και τις σχέσεις δημοτικής αρχής – επιχειρηματικών ομίλων”.