“Νέα Πελοπόννησος”: Αντίδραση για την νέα Επιτροπή Περιβάλλοντος

Την αντίθεσή της στη σύσταση της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Χωροταξίας με αποφασιστικές αρμοδιότητες εκφράζει η παράταξη Νέα Πελοπόννησος, υποστηρίζοντας ότι η μεταφορά αρμοδιοτήτων από το Περιφερειακό Συμβούλιο σε ολιγομελείς επιτροπές υποβαθμίζει τον κορυφαίο δημοκρατικό θεσμό της Περιφέρειας.

Σε ανακοίνωσή της, με αφορμή τη συζήτηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου, η παράταξη του Πέτρου Τατούλη αναφέρει ότι η σύσταση της νέας επιτροπής αποτελεί πολιτική επιλογή της περιφερειακής αρχής και όχι υποχρέωση που επιβάλλεται από τη νομοθεσία.

Ο επικεφαλής της παράταξης και πρώην περιφερειάρχης Πέτρος Τατούλης υποστηρίζει ότι το επιχείρημα της επιτάχυνσης των διαδικασιών δεν ευσταθεί, καθώς -όπως αναφέρει- ο αριθμός των συνεδριάσεων της Επιτροπής Περιβάλλοντος δεν δικαιολογεί την αφαίρεση αρμοδιοτήτων από το Περιφερειακό Συμβούλιο, το οποίο μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της νομοθεσίας.

Παράλληλα, επισημαίνει ότι από τη σύνθεση της νέας Επιτροπής Περιβάλλοντος αποκλείονται οι παρατάξεις της ελάσσονος αντιπολίτευσης, υπογραμμίζοντας πως η δημοκρατική λειτουργία προϋποθέτει τη συμμετοχή όλων των πολιτικών δυνάμεων στις αποφάσεις που αφορούν το περιβάλλον και το μέλλον της Πελοποννήσου.

Στην ανακοίνωση γίνεται επίσης αναφορά στον «Μητσοτακισμό», τον οποίο ο Πέτρος Τατούλης χαρακτηρίζει ως μοντέλο διακυβέρνησης που συγκεντρώνει ολοένα και περισσότερες εξουσίες στο κεντρικό κράτος, απαξιώνοντας την αυτοδιοίκηση. Όπως αναφέρει, «όσο αφαιρούνται αρμοδιότητες από τα Περιφερειακά Συμβούλια και όσο αποδυναμώνεται η αυτοδιοίκηση, τόσο περισσότερο πλήττεται η Δημοκρατία».