Εγκαινιάστηκε η 54η Παμπελοποννησιακή Εκθεση Τεγέας

Με επίκεντρο την παραγωγή, τις μεγάλες παρεμβάσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη στην Αρκαδία και κυρίως τη δημιουργία περισσότερων ευκαιριών για τους ανθρώπους και τη νέα γενιά, μεταφέρθηκε το αναπτυξιακό μήνυμα της Περιφέρειας Πελοποννήσου, από τον αναπληρωτή περιφερειάρχη Χρήστο Λαμπρόπουλο, παρουσία και του Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Αρκαδίας, Κώστα Μανδρώνη, στα εγκαίνια της Παμπελοποννησιακής Έκθεσης Τεγέας.

Ο κ. Λαμπρόπουλος, μεταφέροντας τον χαιρετισμό του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, Δημήτρη Πτωχού, αναφέρθηκε στις σημαντικές εξελίξεις για την Αρκαδία, από τα αρδευτικά δίκτυα της Τάκας και τη δημιουργία Γεωργικής Σχολής μέχρι το Παναρκαδικό Νοσοκομείο, την αντιπλημμυρική προστασία, την οδική ασφάλεια και τις παρεμβάσεις σε Γορτυνία και Κυνουρία.

Παραγωγή, Γεωργική Σχολή και Τάκα

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στον πρωτογενή τομέα και στις παρεμβάσεις που συνδέονται άμεσα με την παραγωγική φυσιογνωμία της Τεγέας και της Αρκαδίας.

Στον χαιρετισμό έγινε αναφορά στη χρηματοδότηση οκτώ σημαντικών έργων συνολικού προϋπολογισμού 63,8 εκατ. ευρώ μέσω του Πυλώνα 3 του Μηχανισμού Δίκαιης Μετάβασης, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται η δημιουργία Γεωργικής Σχολής.

Παράλληλα, ξεχωριστή αναφορά έγινε στο μεγάλο έργο των αρδευτικών δικτύων της Τάκας, το οποίο έχει πλέον ανάδοχο και περνά στην επόμενη φάση, αποτελώντας μία από τις σημαντικότερες παρεμβάσεις για την ενίσχυση της αγροτικής παραγωγής στην ευρύτερη περιοχή.

Μεγάλα έργα και παρεμβάσεις στην Αρκαδία

Στην ομιλία παρουσιάστηκε παράλληλα η πρόοδος σημαντικών έργων στην Αρκαδία, με αναφορά στην ενεργειακή αναβάθμιση του Παναρκαδικού Νοσοκομείου, προϋπολογισμού περίπου 4,8 εκατ. ευρώ, καθώς και στον σχεδιασμό για τη νέα πτέρυγα του Νοσοκομείου.

Στην αντιπλημμυρική προστασία, ιδιαίτερη αναφορά έγινε στο έργο ύψους 9,9 εκατ. ευρώ στην περιοχή Ζευγολατειού – Νεοχωρίου, ενώ για την οδική ασφάλεια επισημάνθηκε η εξέλιξη του μεγάλου προγράμματος των 45 εκατ. ευρώ, με παρεμβάσεις σε περισσότερα από 600 σημεία του οδικού δικτύου της Πελοποννήσου.

Ειδική αναφορά έγινε στη Γορτυνία, όπου έχουν εξασφαλιστεί 6,73 εκατ. ευρώ για παρεμβάσεις αποκατάστασης από φυσικές καταστροφές, ενώ πρόσφατα υπεγράφη η σύμβαση ύψους 1 εκατ. ευρώ για την προστασία από πτώσεις βράχων στα Λαγκάδια. Πρόσθετες παρεμβάσεις προχωρούν στο Λιβαδάκι, στη Χώρα, στον δρόμο Βιδιάκι – Μοναστηράκι και στο Βελημάχι, ενώ 2 εκατ. ευρώ αφορούν το λιμάνι του Λεωνιδίου.

«Το ζητούμενο τώρα είναι οι πόροι που εξασφαλίσαμε να μετατραπούν όσο γίνεται γρηγορότερα σε έργα στο πεδίο», υπογραμμίστηκε στην ομιλία.

Στη Βόρεια Κυνουρία έγινε αναφορά στη χρηματοδότηση των απαλλοτριώσεων για την Παράκαμψη Άστρους, ύψους περίπου 1,16 εκατ. ευρώ, αλλά και στην αποκατάσταση και επαναλειτουργία του Αρχαιολογικού Μουσείου Άστρους, προϋπολογισμού 3,1 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, στο πεδίο του πολιτισμού και της θρησκευτικής κληρονομιάς αναδείχθηκαν το έργο αποκατάστασης και ανάδειξης της Ιεράς Μονής Καλτεζών, ύψους 1,5 εκατ. ευρώ, και η πρόσφατη υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης για την αποκατάσταση των τοιχογραφιών της Ιεράς Μονής Επάνω Χρέπας.

«Μια Πελοπόννησος που δημιουργεί ευκαιρίες για την επόμενη γενιά»

Στον χαιρετισμό του κ. Λαμπρόπουλου αποτυπώθηκε και η ευρύτερη αναπτυξιακή στρατηγική της Περιφέρειας, με το νέο Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026–2030 να διαθέτει βασικό προϋπολογισμό 150 εκατ. ευρώ και συνολικό προγραμματικό χώρο που μπορεί να φτάσει τα 195 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, περισσότερα από 30 εκατ. ευρώ επενδύονται σε σχολικές και εκπαιδευτικές υποδομές.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη στήριξη της επιχειρηματικότητας και της εξωστρέφειας, στη σύνδεση της αγροδιατροφής με τη γαστρονομία και τον τουρισμό, αλλά και στην ανάγκη μεγαλύτερο μέρος της προστιθέμενης αξίας των πελοποννησιακών προϊόντων να επιστρέφει στον παραγωγό, στην επιχείρηση και στον ίδιο τον τόπο.

Επίσης, ως χαρακτηριστικό παράδειγμα της αναπτυξιακής δυναμικής που μπορεί να δημιουργηθεί, έγινε αναφορά στις μεγάλες επενδύσεις στον χώρο της φαρμακοβιομηχανίας στη ΒΙ.ΠΕ. Τρίπολης, οι οποίες δημιουργούν θέσεις εργασίας, προσελκύουν ανθρώπους και διαμορφώνουν νέες προοπτικές για την περιοχή.

«Αυτό θέλουμε να πολλαπλασιάσουμε. Όχι μόνο στην Τρίπολη. Σε ολόκληρη την Πελοπόννησο», υπογράμμισε χαρακτηριστικά.