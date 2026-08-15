Πέθανε ο Στέφανος Μάνος

Την τελευταία του πνοή, σε ηλικία 87 ετών, άφησε ο πρώην υπουργός και επί σειρά ετών βουλευτής Στέφανος Μάνος.

Με πολιτική διαδρομή που εκτεινόταν σε περισσότερες από τρεις δεκαετίες, ο Στέφανος Μάνος διετέλεσε, μεταξύ άλλων, υπουργός Περιβάλλοντος, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ενώ υπήρξε ιδρυτής των Φιλελευθέρων και συνιδρυτής της Δράσης.

Η πορεία του Στέφανου Μάνου

Ο Στέφανος Μάνος γεννήθηκε στην Αθήνα στις 20 Δεκεμβρίου 1939. Σπούδασε μηχανολόγος μηχανικός στο Ομοσπονδιακό Πολυτεχνείο της Ζυρίχης και Διοίκηση επιχειρήσεων (MBA) στο Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ.

Εκλέχτηκε βουλευτής για πρώτη φορά το 1977 με τη Νέα Δημοκρατία, μετά από ενδεκαετή επιχειρηματική σταδιοδρομία. Από τότε εκλεγόταν συνεχώς βουλευτής μέχρι και το 2007, πλην των εκλογικών αναμετρήσεων του 1985 και του Νοεμβρίου του 1989.

Κατά τη διάρκεια της πολιτικής του σταδιοδρομίας ανέλαβε πολλές κυβερνητικές θέσεις στις κυβερνήσεις Κων. Καραμανλή, Γ. Ράλλη και Κων. Μητσοτάκη.

Διετέλεσε υφυπουργός Δημοσίων Έργων και κατόπιν Υπουργός Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος (1977–1980). Στην κυβέρνηση Ράλλη ανέλαβε το Υπουργείο Βιομηχανίας και Ενέργειας (1980-81) ενώ στην κυβέρνηση Μητσοτάκη ανέλαβε αρχικά το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (1990-91), στη συνέχεια το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας (1992) και τελικά το Υπουργείο Οικονομικών (1992-93).

Ως υπουργός, αναμόρφωσε την περιοχή της Πλάκας, υπέγραψε την σύμβαση του ΜΕΤΡΟ, συνέβαλε στον σχεδιασμό της Αττικής οδού, καθιέρωσε την απόσυρση των ρυπογόνων αυτοκινήτων, μετέφερε το εργοστάσιο Γκαζιού από το κέντρο της Αθήνας στην Ελευσίνα κ.ά.

Το 1999 ίδρυσε το κόμμα των Φιλελευθέρων με έμβλημα τον «μαινόμενο ταύρο», το οποίο κατήλθε αυτόνομα στις Ευρωεκλογές του Ιουνίου 1999 και στις Εθνικές Εκλογές του 2000 συνεργάστηκε με τη Νέα Δημοκρατία.

Το 2009 υπήρξε συνιδρυτής του νέου πολιτικού κόμματος «Δράση», το οποίο έκτοτε συμμετέχει στις εκλογές είτε αυτόνομα είτε συνεργαζόμενο.

Μέχρι τα τελευταία χρόνια σχολίαζε συστηματικά τις πολιτικές και οικονομικές εξελίξεις.

Έχει τιμηθεί με τον τίτλο του «Ιππότη της Λεγεώνας της Τιμής» από τον Πρόεδρο της Γαλλικής Δημοκρατίας.

Ήταν παντρεμένος και έχει πέντε παιδιά.

Πηγή: news247.gr