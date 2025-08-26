Ανοιχτή συνάντηση οργανώνει το Κίνημα Δημοκρατίας στη Μεσσήνη

Οπως αναφέρεται, στόχος της εκδήλωσης είναι να δημιουργηθεί ένας ελεύθερος χώρος διαλόγου με τους πολίτες της Μεσσηνίας, όπου θα κατατεθούν σκέψεις, προβληματισμοί και προτάσεις για την

πορεία της κοινωνίας μας, αλλά και για τον ρόλο που καλείται να διαδραματίσει το Κίνημα Δημοκρατίας στην περιοχή μας.

“Η παρουσία και η συμμετοχή όλων είναι καθοριστικής σημασίας, καθώς η δύναμη του Κινήματος βρίσκεται στη συλλογική έκφραση και δράση. Γιατί η Δημοκρατία χτίζεται με τη συμμετοχή όλων”, εκτιμά το τοπικό Κίνημα Δημοκρατίας. Για περισσότερες πληροφορίες στο Κίνημα Δημοκρατίας Μεσσηνίας: Email kinimadimokratiasmessinias@gmail.com - Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 794303.