Ιστορικοί περίπατοι της ΚΝΕ σε Καλαμάτα και Σπάρτη

Σύμφωνα με ενημέρωση από την ΚΝΕ Πελοποννήσου, οι περίπατοι πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο των πολύμορφων δραστηριοτήτων Οργανώσεων της ΚΝΕ με αφορμή την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου, ώστε μέλη και φίλοι της ΚΝΕ να γνωρίσουν καλύτερα τις αιτίες που οδήγησαν στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο και την ηρωική δράση του λαού μας, μέσα από τις γραμμές του ΚΚΕ και του ΕΑΜ - ΕΛΑΣ την περίοδο της τριπλής φασιστικής κατοχής στην χώρα, αλλά και για να εξαχθούν πολύτιμα συμπεράσματα στο σήμερα.

Στην Καλαμάτα, με αφετηρία την πλατεία Όθωνος, ξεκίνησε ο ιστορικός περίπατος με εισαγωγικά σημεία για τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, τη συμμετοχή της Ελλάδας και την ηρωική δράση του ΚΚΕ, του ΕΛΑΣ και της ΕΠΟΝ.

Στην πρώτη στάση, στη γέφυρα των Λεΐκων, έγινε αναφορά στο μπλόκο της Ράχης, με σημαντική δράση των κομμουνιστών, του ΕΑΜ και της ΕΠΟΝ.

Στη δεύτερη στάση, στο Αρχαιολογικό Μουσείο, παρουσιάστηκε η δράση των Ταγμάτων Ασφαλείας στο πλευρό των Γερμανών κατακτητών, καθώς και οι συλλήψεις και εκτελέσεις κομμουνιστών και ΕΠΟΝιτών της περιοχής.

Στην τρίτη στάση παρουσιάστηκε το ιστορικό της αποχώρησης των Γερμανών από τη Μεσσηνία και η απελευθέρωσή της από το ΕΑΜ.

Στην τέταρτη στάση, στην κεντρική πλατεία, σύντροφοι από τη μαθητική οργάνωση μίλησαν για την απελευθέρωση της Καλαμάτας από το ΕΑΜ, τις δίκες των δωσίλογων που έγιναν στη Λαϊκή Σχολή (σημερινό Πνευματικό Κέντρο) και την εκτέλεσή τους, καθώς και για το ανεβασμένο κύρος που είχε το κόμμα εκείνη την περίοδο.

Οπως αναφέρεται, “ο περίπατος ολοκληρώθηκε ξανά στην πλατεία Όθωνος, όπου τονίστηκε ότι οι αιτίες που οδήγησαν στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, εξακολουθούν να βρίσκονται στην ημερήσια διάταξη. Δόθηκε κάλεσμα εναντίωσης στην εμπλοκή της Ελλάδας στα ΝΑΤΟϊκά σχέδια και στους πολέμους, κάλεσμα αλληλεγγύης στην Παλαιστίνη και κάλεσμα συμπόρευσης με το ΚΚΕ, ώστε ο λαός να βαδίσει αποφασιστικά στο δρόμο της ανατροπής, για να πάρει ο ίδιος την εξουσία στα χέρια του”.