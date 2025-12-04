Το ΠΑΣΟΚ Μεσσηνίας για τις αγροτικές κινητοποίησες

“Οι αγρότες δεν ζητούν τίποτα υπερβολικό. Ζητούν το αυτονόητο: να μπορούν να καλλιεργούν, να παράγουν και να ζουν από τον κόπο τους”, επισημαίνει η Νομαρχιακή Επιτροπή Μεσσηνίας του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής.

Αναλυτικά, η Ν.Ε. του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ αναφέρει:

“Οι εικόνες των τελευταίων ημερών, με νέους αγρότες τραυματισμένους, ηλικιωμένους ανθρώπους να δέχονται χημικά και αστυνομικές δυνάμεις να απαντούν με βία σε ανθρώπους που παλεύουν απλώς για να ζήσουν από τη γη τους, δεν τιμούν κανέναν.

Πληγώνουν και εξοργίζουν κάθε πολίτη που πιστεύει σε ένα κράτος δικαίου, σε έναν διάλογο με σεβασμό και σε μια πολιτεία που δεν φοβάται τους ανθρώπους της υπαίθρου—τους στηρίζει.

Δεν είναι αυτό το κράτος που αξίζει στους ανθρώπους που κρατούν όρθια την ελληνική παραγωγή.

Δεν είναι αυτή η στάση απέναντι σε όσους παράγουν το ψωμί, το λάδι, το γάλα και το μέλλον του τόπου.

Οι αγρότες δεν ζητούν τίποτα υπερβολικό. Ζητούν το αυτονόητο: να μπορούν να καλλιεργούν, να παράγουν και να ζουν από τον κόπο τους. Κι όμως, αντί για λύσεις, διαφάνεια και διάλογο, συνάντησαν χημικά, καταστολή και κυβερνητική αλαζονεία.

Η οργή που εκδηλώνεται σε όλη τη χώρα δεν είναι έργο «υποκινητών», όπως βολεύει κάποιους να λένε. Είναι αποτέλεσμα πολιτικών επιλογών που οδήγησαν τον πρωτογενή τομέα σε αδιέξοδο.

Καλούμε την κυβέρνηση: να σταματήσει άμεσα την καταστολή, να σεβαστεί τους ανθρώπους του κάμπου και του βουνού και να καθίσει στο τραπέζι του διαλόγου με ειλικρίνεια και συγκεκριμένες δεσμεύσεις.

Η Μεσσηνία ξέρει καλά τι σημαίνει εγκατάλειψη. Η φετινή χρονιά για τους ελαιοπαραγωγούς ήταν καταστροφική: δάκος, γλοιοσπόριο, μειωμένες αποδόσεις, υψηλές οξύτητες, τιμές κάτω από το κόστος και μια Πολιτεία που θυμάται τους παραγωγούς μόνο στις φωτογραφίες. Οι εναπομείναντες κτηνοτρόφοι βρίσκονται στο ίδιο αδιέξοδο: ο καταρροϊκός πυρετός έχει γονατίσει οικογένειες, χωρίς ουσιαστική στήριξη”.

Η Ν.Ε. σημειώνει ότι “ως ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής, δηλώνουμε ξεκάθαρα:

1. Στεκόμαστε αταλάντευτα στο πλευρό των αγροτών και των κτηνοτρόφων σε όλη τη χώρα.

2. Απαιτούμε άμεσες αποζημιώσεις και έναν ΕΛΓΑ που να καλύπτει την πραγματική ζημιά, όχι τις γραφειοκρατικές του ερμηνείες.

3. Ζητάμε διαφάνεια στη δακοκτονία και τερματισμό των πρακτικών που αφήνουν περιοχές εκτεθειμένες και παραγωγούς απροστάτευτους.

4. Διεκδικούμε αξιοπρεπείς τιμές, τέλος στα καρτέλ και στους μεσάζοντες που στραγγαλίζουν το εισόδημα των παραγωγών”.

Και καταλήγει: “Οι αγρότες δεν είναι αριθμοί σε στατιστικές. Είναι οικογένειες, είναι ολόκληρες περιοχές που ζουν από τη γη. Και χωρίς αυτούς, δεν υπάρχει ελληνική οικονομία.

Η κυβέρνηση οφείλει να σταματήσει να γυρίζει την πλάτη σε αυτούς που κρατούν ζωντανή την ελληνική ύπαιθρο και να τους δείξει επιτέλους τον σεβασμό που αξίζουν.

Το ΠΑΣΟΚ θα συνεχίσει να βρίσκεται δίπλα τους με καθαρές κουβέντες, με προτάσεις και χωρίς να χαϊδεύει αυτιά. Γιατί για εμάς, ο πρωτογενής τομέας δεν είναι πρόβλημα. Είναι η λύση για μια χώρα που θέλει πραγματικά να σταθεί στα πόδια της”.