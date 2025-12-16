eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Καλαμάτα: Εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ με την Αννα Διαμαντοπούλου

Εκδήλωση με ομιλήτρια την Αννα  Διαμαντοπούλου, μέλος της Πολιτικής Γραμματείας, της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής Συνεδρίου και υπεύθυνη Πολιτικού Σχεδιασμού, διοργανώνει η Νομαρχιακή Επιτροπή Μεσσηνίας του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, στο πλαίσιο του προσυνεδριακού διαλόγου.

Η εκδήλωση θα γίνει αύριο Τετάρτη στις 7 μ.μ. στο ξενοδοχείο “REX” στην Καλαμάτα (Αριστομένους 26),με θέμα: «Η εναλλακτική – προοδευτική πρόταση διακυβέρνησης».

