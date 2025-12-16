Καλαμάτα: Εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ με την Αννα Διαμαντοπούλου

Εκδήλωση με ομιλήτρια την Αννα Διαμαντοπούλου, μέλος της Πολιτικής Γραμματείας, της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής Συνεδρίου και υπεύθυνη Πολιτικού Σχεδιασμού, διοργανώνει η Νομαρχιακή Επιτροπή Μεσσηνίας του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, στο πλαίσιο του προσυνεδριακού διαλόγου.