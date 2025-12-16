Καλαμάτα: Εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ με την Αννα Διαμαντοπούλου

Η εκδήλωση θα γίνει αύριο Τετάρτη στις 7 μ.μ. στο ξενοδοχείο “REX” στην Καλαμάτα (Αριστομένους 26),με θέμα: «Η εναλλακτική – προοδευτική πρόταση διακυβέρνησης».
Τρίτη, 16 Δεκεμβρίου 2025 14:21
Καλαμάτα: Εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ με την Αννα ΔιαμαντοπούλουΓράφτηκε από την ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Online
Εκδήλωση με ομιλήτρια την Αννα Διαμαντοπούλου, μέλος της Πολιτικής Γραμματείας, της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής Συνεδρίου και υπεύθυνη Πολιτικού Σχεδιασμού, διοργανώνει η Νομαρχιακή Επιτροπή Μεσσηνίας του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, στο πλαίσιο του προσυνεδριακού διαλόγου.
