Η ΕΛ.Α.Σ. Μεσσηνίας αποχαιρετά τον Δημήτρη Κωσταράκο

Με θλίψη και σεβασμό η Συντονιστική Επιτροπή Μεσσηνίας της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης αποχαιρετά τον αντιδικτατορικό αγωνιστή της Αριστεράς Δημήτρη Κωσταράκο, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 78 ετών.

Σε ανακοίνωσή της σημειώνει ότι “αποχαιρετούμε ένα σεμνό και ευαίσθητο αγωνιστή, που πάλεψε με πολλούς άλλους, για ένα δικαιότερο κόσμο, με ήθος και αξιοπρέπεια”.

Χαρακτηριστικά η Σ.Ε. της ΕΛ.Α.Σ Μεσσηνίας αναφέρει: “Ο Δημήτρης Κωσταράκος, που γεννήθηκε στη συνοικία Φυτειά της Καλαμάτας, υπήρξε στέλεχος του Ρήγα Φεραίου σε νεαρή ηλικία, διώχθηκε και βασανίστηκε στο ΕΑΤ – ΕΣΑ από τους «ανθρωποφύλακες» της Απριλιανής Δικτατορίας, χωρίς να λυγίσει ή να απαρνηθεί τις ιδέες του. Στα χρόνια της μεταπολίτευσης πρωτοστάτησε στους συνδικαλιστικούς αγώνες των ιδιωτικών εκπαιδευτικών και αναδείχθηκε πρόεδρος της Ομοσπονδίας τους (Ο.Ι.Ε.Λ.Ε.), παραμένοντας σταθερά στον χώρο της Ανανεωτικής Αριστεράς και τις αξίες της.

Αποχαιρετούμε ένα σεμνό και ευαίσθητο αγωνιστή, που πάλεψε με πολλούς άλλους, για ένα δικαιότερο κόσμο, με ήθος και αξιοπρέπεια. Γιατί το περιβόλι της μνήμης δεν πρέπει να μένει απότιστο και οι νεότερες γενιές να μην γνωρίζουν τα συμβάντα του τόπου μας και τους σεμνούς ανθρώπους που συμμετείχαν σ’ αυτά”.