Η πρόταση Χαρίτση για δίκαιη πράσινη μετάβαση

“Η πράσινη μετάβαση είναι βαθιά πολιτικό ζήτημα. Δεν μπορεί να σχεδιάζεται για λίγους και να βαθαίνει τις ανισότητες”, τόνισε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς και βουλευτής Μεσσηνίας Αλέξης Χαρίτσης, μιλώντας στην εκδήλωση για την παρουσίαση της ετήσιας έκθεσης του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, που φέτος εστιάζει στην πράσινη μετάβαση.

Στην ομιλία του ο Αλ. Χαρίτσης σημείωσε: “Η «ισχυρή ανάπτυξη» που επικαλείται η κυβέρνηση, δεν είναι ούτε δίκαιη ούτε βιώσιμη. Το ΑΕΠ παραμένει 15% χαμηλότερο από το 2008, οι μικρές επιχειρήσεις βλέπουν τον τζίρο και τη ρευστότητά τους να μειώνονται, ενώ το κόστος λειτουργίας αυξήθηκε 40% σε τρία χρόνια. Η πράσινη μετάβαση για τις μικρές επιχειρήσεις μεταφράζεται κυρίως σε κόστος. Πρόσθετες υποχρεώσεις, γραφειοκρατία, έλλειψη πρόσβασης σε χρηματοδότηση και τεχνογνωσία τις οδηγούν σε αδιέξοδο. Το Ταμείο Ανάκαμψης απέτυχε για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Λιγότερο από το 9% των πόρων πήγε σε επιχειρήσεις με έως 10 εργαζόμενους, παρότι αποτελούν το 94,5% των ελληνικών επιχειρήσεων και απασχολούν το 55,8% των εργαζομένων. Τόσο οι εθνικές μελέτες όσο και οι ευρωπαϊκές και διεθνείς εκθέσεις καταλήγουν στο ίδιο συμπέρασμα: οι ΜμΕ είναι ο πιο ευάλωτος κρίκος της οικονομίας και

απειλούνται με περιθωριοποίηση. Αν συνεχιστεί αυτή η πολιτική, η πράσινη μετάβαση θα γίνει μηχανισμός αποκλεισμού, ωφελώντας λίγους μεγάλους και αφήνοντας πίσω τον κορμό της οικονομίας”.

Συνεχίζοντας, επεσήμανε ότι “η Νέα Αριστερά προτείνει έναν άλλον δρόμο - μια δίκαιη πράσινη μετάβαση: Στοχευμένα χρηματοδοτικά εργαλεία, επιδοτήσεις και φορολογικά κίνητρα αποκλειστικά για μικρές επιχειρήσεις. Πρόσβαση στη γνώση και στην τεχνολογία, με εκπαιδευτικά προγράμματα και συνεργασίες με το δημόσιο πανεπιστήμιο. Δημόσιο στρατηγικό σχεδιασμό, με ενεργό ρόλο του κράτους στη δίκαιη κατανομή πόρων. Προστασία της εργασίας: αξιοπρεπείς αμοιβές, μείωση επισφάλειας, στήριξη τοπικών κοινωνιών. Ουσιαστική συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων στη διαμόρφωση πολιτικών”.

Καταλήγοντας, παρατήρησε πως “η πράσινη μετάβαση είναι βαθιά πολιτικό ζήτημα. Δεν μπορεί να σχεδιάζεται για λίγους και να βαθαίνει τις ανισότητες. Η χώρα χρειάζεται μια νέα κοινωνική συμφωνία που θα εξασφαλίσει ανάπτυξη ποιοτική και δίκαιη - για τους πολλούς, όχι για τους λίγους”.