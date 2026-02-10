Απάντηση Μαξίμου στις προκλήσεις Σαμαρά: Συνάντηση μήνυμα Μητσοτάκη - Πτωχού

Το ραντεβού στο Μέγαρο Μαξίμου ανάμεσα στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τον περιφερειάρχη Πελοποννήσου Δημήτρη Πτωχό αποτελεί μια κίνηση υψηλού πολιτικού συμβολισμού.

Ο πρωθυπουργός στέλνει μήνυμα στο στρατόπεδο Σαμαρά ότι η Περιφέρεια Πελοποννήσου αποτελεί πεδίο δικής του πολιτικής επιρροής.

Η κίνηση αυτή λειτουργεί ως απάντηση στην πρόσφατη κοινή εμφάνιση Σαμαρά και Καραμανλή στην εορτή της Υπαπαντής στην Καλαμάτα, η οποία εκλήφθηκε ως επίδειξη ισχύος της λαϊκής δεξιάς αντιπολίτευσης.

Το μήνυμα αυτό λαμβάνει έμμεσα πλην σαφώς και ο δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος. Ο δήμαρχος προχώρησε στη βράβευση του πρώην πρωθυπουργού Κώστα Καραμανλή, υλοποιώντας την επιθυμία του Αντώνη Σαμαρά που εκφράστηκε δημόσια μέσω του μητροπολίτη Μεσσηνίας Χρυσοστόμου. Η στάση του δημάρχου ερμηνεύεται ως στοίχιση με τη δεξιά πτέρυγα που ασκεί κριτική στην κεντρική κυβέρνηση.

Στην Περιφέρεια, ο κ. Πτωχός αξιολογεί τον συσχετισμό δυνάμεων και επιλέγει να αξιοποιήσει τη στενή του σχέση με την κυβέρνηση. Η συνάντησή του με τον πρωθυπουργό πραγματοποιήθηκε λίγες μόλις μέρες μετά τις δηλώσεις Σαμαρά για «το χάος που προκαλεί ο Μητσοτάκης». Ο κ. Πτωχός εκφράζει τη διαφωνία του με τον κ. Σαμαρά μέσω της παρουσίας του στο Μαξίμου, αναζητώντας πολιτική στήριξη και πόρους για την Πελοπόννησο.

Ο χρόνος θα δείξει αν η σύμπλευση Μητσοτάκη - Πτωχού θα φέρει ουσιαστικά αποτελέσματα για την περιοχή ή αν θα παραμείνει μια ανταλλαγή μηνυμάτων μεταξύ των ενοίκων της δεξιάς πολυκατοικίας.

Στο επίκεντρο ο στρατηγικός σχεδιασμός της Πελοποννήσου

Ο αναπτυξιακός προσανατολισμός και οι προτεραιότητες της Περιφέρειας βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης του περιφερειάρχη Πελοποννήσου Δημήτρη Πτωχού με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη που πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Περιφέρειας, στη συζήτηση τέθηκαν ο στρατηγικός σχεδιασμός για την Πελοπόννησο και οι δυνατότητες επιτάχυνσης παρεμβάσεων σε όλη την Περιφέρεια, καθώς και ζητήματα καθημερινότητας που απασχολούν τις τοπικές κοινωνίες. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στο Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Πελοποννήσου, προϋπολογισμού 150 εκατ. ευρώ, το οποίο με την προβλεπόμενη υπερδέσμευση ξεπερνά τα 195 εκατ. ευρώ.

Στο ίδιο πλαίσιο εξετάστηκε το Πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης, όπου, σύμφωνα με την ανακοίνωση, καταγράφεται επενδυτικό ενδιαφέρον και προοπτική δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας, καθώς και η πορεία υλοποίησης του ΕΣΠΑ, με υψηλά επίπεδα απορρόφησης. Παράλληλα συζητήθηκαν χρηματοδοτικά εργαλεία, συμπληρωματικές πηγές χρηματοδότησης και έργα υποδομών που αφορούν την ανάπτυξη, τον τουρισμό και την ενίσχυση της παραγωγικής βάσης και του πρωτογενούς τομέα στην Πελοπόννησο.

Κοινή διαπίστωση, σύμφωνα με την ανακοίνωση, ήταν ότι οι πολιτικές και τα προγράμματα αξιολογούνται από την ταχύτητα υλοποίησης, την αποτελεσματικότητα και το μετρήσιμο αποτέλεσμα για τους πολίτες.

Θ.Λ.