Συνάντηση Λαμπρόπουλου με Σχοινά για αγροτικά θέματα

Συνάντηση με τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτη Σχοινά είχε στην Αθήνα ο υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη Γιάννης Λαμπρόπουλος, με αντικείμενο ζητήματα που αφορούν τον πρωτογενή τομέα και τις αγροτικές υποδομές της Μεσσηνίας.

Σύμφωνα με τη γραπτή δήλωση του κ. Λαμπρόπουλου, στη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν θέματα που αφορούν τα προγράμματα νέων γεωργών, τα σχέδια βελτίωσης, τις Οργανώσεις Ελαιουργικών Φορέων, το ελαιοκομικό μητρώο, τη δακοκτονία, την αναδιάρθρωση της συκοκαλλιέργειας, καθώς και το Φιλιατρινό Φράγμα.

Ακολουθεί η γραπτή δήλωση του κ. Λαμπρόπουλου:

«Σήμερα Τρίτη, 17 Ιουνίου 2026, επισκέφθηκα το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και συναντήθηκα με τον Υπουργό Μαργαρίτη Σχοινά, με τον οποίο συζητήσαμε θέματα και προβλήματα του Αγροτικού Τομέα του Νομού Μεσσηνίας όπως:

* Το Πρόγραμμα Νέων Γεωργών 3η Πρόσκληση του Μέτρου 6.1,

* Το Πρόγραμμα Νέων Γεωργών (Νέο) Παρέμβαση Π3-75.1,

* Τα Σχέδια Βελτίωσης με βάση το Μέτρο 4.1.5,

* Τα Σχέδια Βελτίωσης (Νέα) και τα Σχέδια Βελτίωσης για τα Θερμοκήπια,

* Τις Οργανώσεις Ελαιουργικών Φορέων (ΟΕΦ),

* Τις Νεοσύστατες Ομάδες και Οργανώσεις Παραγωγών,

* Το Ελαιοκομικό,

* Την Δακοκτονία,

* Την Αναδιάρθρωση της καλλιέργειας Συκόδενδρων καθώς και

* Για το Φιλιατρινό Φράγμα.

Ευχαρίστησα τον Υπουργό κ. Μαργαρίτη Σχοινά, για την εξαιρετική συνεργασία που είχαμε και το ενδιαφέρον του».