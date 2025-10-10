Λαμπρόπουλος: «Εγκρίθηκε η  μετεγκατάσταση Ρομά από Αγία Τριάδα»

Η εξέλιξη αυτή ανοίγει τον δρόμο για την ολοκλήρωση μιας εκκρεμότητας δεκαετιών, που αφορά τόσο την κοινωνική ένταξη των Ρομά όσο και τη βελτίωση των συνθηκών στην ευρύτερη περιοχή.

Όπως αναφέρει ο κ. Λαμπρόπουλος, την Τρίτη 7 Οκτωβρίου η Τεχνική Ομάδα της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας ενέκρινε τον φάκελο που είχε αποστείλει ο Δήμος Καλαμάτας, ύστερα από τις απαραίτητες διορθώσεις. Ο Μεσσήνιος υφυπουργός είχε συνάντηση με τον νέο γενικό γραμματέα Κώστα Μεγαρίτη, με τον οποίο συζήτησε την ανάγκη επιτάχυνσης των διαδικασιών.

Όπως σημειώνει, η Επιτροπή Μετεγκατάστασης, υπό την προεδρία του κ. Μεγαρίτη, θα συνεδριάσει εντός είκοσι ημερών για να δώσει την τελική έγκριση. Στη συνέχεια θα ακολουθήσει η έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης των συναρμόδιων υπουργείων, ενώ θα προχωρήσουν οι διαδικασίες για την τοποθέτηση των νέων κατοικιών, όπου θα μεταφερθούν οι Ρομά.

Ο κ. Λαμπρόπουλος ευχαριστεί τον γενικό γραμματέα και τα στελέχη της Γραμματείας για τη συνεργασία και την πρόθεσή τους να επισπεύσουν τις ενέργειες, σε συντονισμό με τον δήμαρχο Καλαμάτας Θανάση Βασιλόπουλο, «ώστε να λυθεί ένα πρόβλημα δεκαετιών», όπως χαρακτηριστικά τονίζει.

ΤΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Αναλυτικά το ενημερωτικό σημείωμα του κ. Λαμπρόπουλου « Την περασμένη Τρίτη 7 Οκτωβρίου, η Τεχνική Ομάδα της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας ενέκρινε την πληρότητα του Φακέλου, με τις διορθώσεις, που πριν από δυο εβδομάδες είχε αποστείλει ο Δήμος Καλαμάτας. Μετά από την επικοινωνία, που είχα την προηγούμενη εβδομάδα, σήμερα επισκέφθηκα τη Γενική Γραμματεία και συναντήθηκα με τον νέο γενικό γραμματέα Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας Κώστα Μεγαρίτη. Κατά τη συνάντηση, συζητήσαμε την ανάγκη να επισπεύσουμε τις επόμενες διαδικασίες, για τη μετεγκατάσταση των Ρομά από την Αγία Τριάδα στον χώρο, που υποδεικνύει ο Δήμος Καλαμάτας. Ο κ. Μεγαρίτης υποσχέθηκε μαζί και με υπηρεσιακούς Παράγοντες, πως μέσα σε είκοσι (20) ημέρες θα συνέλθει η Επιτροπή Μετεγκατάστασης, στην οποία προεδρεύει, για να δώσει έγκριση. Σε αυτή την Επιτροπή μετέχουν Υπηρεσιακά Στελέχη και άλλων Υπουργείων. Στη συνέχεια θα υπογραφεί Κοινή Υπουργική Απόφαση των Συναρμόδιων Υπουργείων και έτσι φθάνουμε στο τέλος. Θα ακολουθήσουν οι διαδικασίες για την τοποθέτηση των κατοικιών, στις οποίες θα μεταφερθούν οι Ρομά από την Αγία Τριάδα. Ευχαρίστησα θερμά τον γενικό γραμματέα Κώστα Μεγαρίτη και τα στελέχη της Γραμματείας, για την απόφασή τους να επιταχύνουν όλες τις διαδικασίες, ώστε και σε συνεργασία με τον δήμαρχο Καλαμάτας Αθανάσιο Βασιλόπουλο να λύσουμε πλέον ένα πρόβλημα δεκαετιών.»