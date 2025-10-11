Κωνσταντινόπουλος για επαναλειτουργία σιδηροδρομικού δικτύου της Πελοποννήσου

Την άμεση επαναλειτουργία του σιδηροδρομικού δικτύου της Πελοποννήσου ζητά ο βουλευτής Αρκαδίας του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος, με ερώτηση που κατέθεσε προς τον πουργό Υποδομών και Μεταφορών, εκφράζοντας την έντονη αντίθεση του κόμματος στην προωθούμενη, σύμφωνα με δημοσιεύματα, μετατροπή των γραμμών σε ποδηλατόδρομο.

Ο κ. Κωνσταντινόπουλος, μαζί με άλλους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, αναδεικνύει το θέμα των πρόσφατων δημοσιευμάτων που κάνουν λόγο για την εκπόνηση προμελετών ύψους άνω των 4,5 εκατομμυρίων ευρώ για τη μετατροπή των μετρικών γραμμών Μεγάρων – Κορίνθου (44 χλμ.) και Κορίνθου – Καλαμάτας (244 χλμ.) σε ποδηλατόδρομους.

Όπως υπογραμμίζει στην ερώτησή του, η προοπτική αυτή έχει προκαλέσει «εύλογες αντιδράσεις και σοβαρά ερωτήματα» από τοπικούς και θεσμικούς φορείς. Ο βουλευτής τονίζει ότι μια τέτοια εξέλιξη θα ακυρώσει τις επενδύσεις και τις μελέτες ύψους 80 εκατομμυρίων ευρώ που πραγματοποιήθηκαν το 2011 για την ανακατασκευή και τον εκσυγχρονισμό του δικτύου, με χρηματοδότηση από το ΠΕΠ Πελοποννήσου και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Κατά το ΠΑΣΟΚ, η μετατροπή σε ποδηλατόδρομο σημαίνει την οριστική ματαίωση της επαναλειτουργίας ενός ιστορικού δικτύου και τη στέρηση από την Πελοπόννησο μιας σημαντικής αναπτυξιακής υποδομής για τη βιώσιμη κινητικότητα, τον τουρισμό και την περιφερειακή συνοχή.

«Ενεργό» Δίκτυο στον Εθνικό και Ευρωπαϊκό Σχεδιασμό

Ο κ. Κωνσταντινόπουλος υπενθυμίζει ότι το δίκτυο ανήκει ακόμη στην Εθνική Σιδηροδρομική Υποδομή, χαρακτηρίζεται από τον ΟΣΕ ως «ενεργό με προσωρινή αναστολή λειτουργίας» και παραμένει ενταγμένο στο Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών (TEN-T) και στο Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Μεταφορών (ΕΣΣΜ – 2019), γεγονός που ενισχύει την προσδοκία της επαναλειτουργίας.

Κατόπιν των ανωτέρω, οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ ζητούν από τον Υπουργό να αποσαφηνίσει:

Ποιος είναι ο προγραμματισμός του Υπουργείου για το σιδηροδρομικό δίκτυο της Πελοποννήσου.

Μέσα από ποιο πλέγμα ενεργειών και με ποιο συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα θα επαναλειτουργήσει ο σιδηρόδρομος.

Αν περιλαμβάνεται στον προγραμματισμό η αναζήτηση τεχνικών λύσεων για βελτίωση της χάραξης και η προσθήκη αξόνων προαστιακής λειτουργίας.

Με βάση ποια μελέτη σκοπιμότητας ανατίθεται η προμελέτη για την αλλαγή χρήσης σε ποδηλατόδρομο.

Ποιο είναι το ενδεχόμενο οικονομικό κόστος ή υποχρέωση της χώρας έναντι της Ε.Ε. σε περίπτωση μετατροπής του άξονα σε ποδηλατόδρομο.