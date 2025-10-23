Ερώτηση Βελόπουλου για τα κενά στο Γυμνάσιο Μεθώνης

Ερώτηση με θέμα “κάλυψη θέσεων εκπαιδευτικών στο Γυμνάσιο Μεθώνης Μεσσηνίας”, κατέθεσε προς την υπουργό Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος.

Χαρακτηριστικά αναφέρει ότι “όπως μας μετέφεραν, το Γυμνάσιο Μεθώνης Μεσσηνίας από την αρχή της σχολικής χρονιάς αντιμετωπίζει ζήτημα έλλειψης εκπαιδευτικών, με συνέπεια οι μαθητές να παρακολουθούν σε καθημερινή βάση πρόγραμμα δύο και τριών ωρών. Αναμενόταν να εξομαλυνθεί η κατάσταση στις αρχές Οκτωβρίου με αναπληρωτές. Ωστόσο και με βάση διακινούμενες πληροφορίες, διαφαίνεται ότι στην επόμενη φάση προσλήψεων κατά τα μέσα Νοεμβρίου θα καταφθάσουν καθηγητές”.

Με αυτά τα δεδομένα ο κ. Βελόπουλος ρωτάει την υπουργό: “Προτίθεστε, όπως προχωρήσετε άμεσα στην κάλυψη των κενών του Γυμνασίου Μεθώνης Μεσσηνίας, δεδομένου ότι και το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του καταγγέλλει την κατάσταση ως «τραγική»;”.