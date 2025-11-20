Στον Λιβάνιο ο Χρυσομάλλης για Στάδιο Κυπαρισσίας: 1,2 εκατ. από το ΠΔΕ και πρόταση να ονομαστεί "Ηλίας Τσίγγανος"

Συνάντηση εργασίας με τον Υπουργό Εσωτερικών Θοδωρή Λιβάνιο είχε σήμερα ο βουλευτής Μεσσηνίας της ΝΔ Μίλτος Χρυσομάλλης, με κύριο θέμα συζήτησης την ανάπλαση του γηπέδου της Κυπαρισσίας, ακόμα ένα πολύχρονο και πάγιο αίτημα των κατοίκων της περιοχής.

Ο Υπουργός ενέκρινε τη χρηματοδότηση του έργου της ανάπλασης του γηπέδου της Κυπαρισσίας, εντάσσοντάς το στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων με προϋπολογισμό 1,2 εκατομμύρια ευρώ με το ΦΠΑ, ανταποκρινόμενος στο αίτημα της Δημοτικής Αρχής της Τριφυλίας. Το αμέσως επόμενο διάστημα θα γίνουν και οι επίσημες ανακοινώσεις από πλευράς Υπουργείου Εσωτερικών.

«Συνεχίζουμε με αμείωτο ρυθμό τις προσπάθειές μας για την πραγματική ενίσχυση του νομού με έργα υποδομών που ζητούν οι τοπικές κοινωνίες. Μετά το Νοσοκομείο Κυπαρισσίας σειρά έχει και η ανάπλαση του γηπέδου της Κυπαρισσίας, ένα έργο που άργησε πολύ. Δεν έχω παρά να ευχαριστήσω θερμά τον Υπουργό Εσωτερικών Θοδωρή Λιβάνιο, ο οποίος ανταποκρίθηκε και εργάστηκε με συνέπεια για να εξασφαλίσει τη χρηματοδότηση της ανάπλασης του γηπέδου, ανταποκρινόμενος στο αίτημά μου και στο διαρκές αίτημα του Δήμου Τριφυλίας και του Δημάρχου κ. Γιώργου Λεβεντάκη. Ήρθε η ώρα η Κυπαρισσία να αποκτήσει τις αθλητικές υποδομές που ζητούσαν οι πολίτες, να αναβαθμίσει τις αθλητικές εγκαταστάσεις και να προσφέρει σύγχρονους και ασφαλείς χώρους άθλησης στην κοινωνία.

Πιστεύω δε πως η ευχάριστη αυτή είδηση αποτελεί την κατάλληλη ευκαιρία για να καταθέσω την πρότασή μου να τιμήσουμε τον προσφάτως εκλιπόντα αείμνηστο πρώην Δήμαρχο Κυπαρισσίας Ηλία Τσίγγανο, ονομάζοντας το Δημοτικό ΓήπεδοΚυπαρισσίας, σε Δημοτικό Στάδιο Κυπαρισσίας «Ηλίας Τσίγγανος», ως ελάχιστη ένδειξη τιμής σε έναν ακέραιο άνθρωπο, που σφράγισε τα αυτοδιοικητικά δρώμενα της Κυπαρισσίας και ολόκληρης της Μεσσηνίας, με το ήθος και την πολιτική του διαδρομή. Φυσικά αυτό αποτελεί απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Τριφυλίας, το οποίο ελπίζω να υιοθετήσει αυτήν την πρόταση.

Η συστηματική εργασία του τελευταίου διαστήματος φέρνει σταδιακά τα αποτελέσματα που επιθυμεί η κοινωνία της Κυπαρισσίας. Θα συνεχίσουμε με προσήλωση, σχέδιο και επιμονή, αποδίδοντας στη Μεσσηνία τις υποδομές που χρειάζεται και δικαιούται», δήλωσε ο Μίλτος Χρυσομάλλης.