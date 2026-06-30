Ερώτηση Χρυσομάλλη για τη Δημόσια Βιβλιοθήκη Καλαμάτας

Όπως σημειώνει ο Μίλτος Χρυσομάλλης, η μεγάλη αυτή μείωση αποσπασμένου προσωπικού έχει προκαλέσει αναστάτωση στην Καλαμάτα αλλά και στην Τριφυλία, όπου πολίτες και σύλλογοι διαμαρτύρονται γραπτώς για την επικείμενη αναστολή λειτουργίας του παραρτήματος της Βιβλιοθήκης στα Φιλιατρά.

Όπως αναφέρει ο Μεσσήνιος βουλευτής στην Ερώτηση του, η Δημόσια Βιβλιοθήκη Καλαμάτας αποτελεί ένα ιδιαίτερα ζωντανό κύτταρο στην εκπαιδευτική και πολιτιστική ζωή της Μεσσηνίας. Υλοποιεί πλήθος προγραμμάτων και δράσεων φιλαναγνωσίας, και φιλοξενεί πολύ μεγάλο αριθμό σχολικών επισκέψεων και δράσεων σε συνεργασία με σχολικές μονάδες της Μεσσηνίας και όχι μόνο. Ενδεικτικά, κατά τη διάρκεια του σχολικού έτος 2025-26 επισκέφθηκαν τη βιβλιοθήκη 86 σχολικές μονάδες με τη συμμετοχή 2300 μαθητών από τον νομό Μεσσηνίας και όμορους νομούς, ενώ αντίστοιχος είναι και ο αριθμός επισκεπτών στο παράρτημα Τριφυλίας της Βιβλιοθήκης, στα Φιλιατρά. Επιπλέον, σημαντικό κομμάτι της λειτουργίας της Δημοτικής Βιβλιοθήκης είναι τα παραρτήματά της, τα οποία προσφέρουν ουσιαστικό εκπαιδευτικό εκτός της Καλαμάτας. Η ΔΗΚΕΒΙ διαθέτει σήμερα το Παιδικό Παράρτημα Τριφυλίας, το οποίο λειτουργεί από το 2022 στην πόλη των Φιλιατρών, ενώ μέσα στο 2026 ξεκινούν τη λειτουργία τους το Παιδικό και Νεανικό Παράρτημα Μεσσήνης και το Παιδικό και Νεανικό Παράρτημα Καλαμάτας σε ανεξάρτητο χώρο.

Όπως δήλωσε ο Μίλτος Χρυσομάλλης, «η Δημόσια Βιβλιοθήκη Καλαμάτας, το Παιδικό Παράρτημα Τριφυλίας και το έτοιμο να λειτουργήσει Παιδικό και Νεανικό Παράρτημα Μεσσήνης, αποτελούν κρίσιμους θεματοφύλακες στην προσπάθεια μας να κατευθύνουμε τα παιδιά μας στην αγάπη για το διάβασμα. Σε μια εποχή που τα ηλεκτρονικά μέσα κυριαρχούν σε κάθε πτυχή της καθημερινότητας, η επαφή των παιδιών με το φυσικό βιβλίο και τα οφέλη που προσφέρει η ανάγνωση στη πνευματική εξέλιξη και στη διαμόρφωση του χαρακτήρα τους είναι παράγοντας κοινωνικής υγείας που δεν πρέπει να παραβλέπεται. Χιλιάδες παιδιά ωφελούνται από τις δράσεις της Δημοτικής Βιβλιοθήκης και του παραρτήματος της Τριφυλίας κάθε χρόνο και αυτό οφείλουμε να το προστατεύσουμε. Ελπίζω η Υπουργός Παιδείας να εισακούσει το αίτημά μας για επανεξέταση των αιτήσεων απόσπασης που δεν έγιναν δεκτές, να εισακούσει τις φωνές της τοπικής κοινωνίας και να μην αποστερήσει τη Δημόσια Βιβλιοθήκη της Καλαμάτας από απολύτως αναγκαίο προσωπικό. Πολύ περισσότερο μάλιστα, όταν σε σύνολο 122 αποσπάσεων εκπαιδευτικών σε βιβλιοθήκες, οι 80 αφορούν την Εθνική Βιβλιοθήκη στην Αθήνα και μόνο οι 42 τις δημοτικές βιβλιοθήκες στο σύνολο της χώρας, με 2 εξ αυτών για την Καλαμάτα. Οι δημοτικές βιβλιοθήκες είναι ζωντανά κύτταρα εκπαίδευσης και οφείλουμε τουλάχιστον να τους διαθέτουμε το προσωπικό που απαιτούν για την εύρυθμη λειτουργία τους».