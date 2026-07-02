Απάντηση Μενδώνη σε Ασημακοπούλου για το γάμο στο Νιόκαστρο

“Η εν θέματι εκδήλωση πραγματοποιήθηκε από τους διοργανωτές, ακολουθώντας τους όρους άδειας προσωρινής παραχώρησης χρήσης”, αναφέρει η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, απαντώντας στην ερώτηση της βουλεύτριας της Ελληνικής Λύσης Σοφίας – Χάιδως Ασημακοπούλου, με θέμα “Καταγγελίες για παράνομη παραχώρηση για δεξίωση γάμου εντός του οργανωμένου αρχαιολογικού χώρου του Νιόκαστρου στην Πύλο”.

Η υπουργός επισημαίνει ότι “το υπουργείο Πολιτισμού, έχοντας ως σταθερή επιδίωξη την κοινωνικοποίηση του μνημείου και την πρόσβαση σε αυτό σε όλους τους πολίτες, αντιμετωπίζει τα αιτήματα των ενδιαφερόμενων πάντοτε με γνώμονα την προστασία του ίδιου του κάστρου αλλά και των λοιπών μνημείων που υφίστανται στο εσωτερικό του, καθώς και την ορθή λειτουργία του επισκέψιμου αρχαιολογικού χώρου”.

Αναλυτικά, στην απάντησή της η κ. Μενδώνη αναφέρει:

“Η αρμόδια Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας, κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήματος, ενέκρινε υπό όρους την προσωρινή παραχώρηση χρήσης του χώρου της ακρόπολης του Νιόκαστρου Πύλου για την πραγματοποίηση κοινωνικής εκδήλωσης, που περιλάμβανε καθιστό δείπνο και μουσική. Επιπλέον, ζητήθηκε συμπληρωματικά, στις 19/5/2026, η τοποθέτηση μικρής εξέδρας με ξύλινους πάγκους στον πευκώνα στη διαδρομή προς την ακρόπολη, που εγκρίθηκε μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις 20/5/2026, δηλαδή πριν από την έναρξη της εκδήλωσης.

Στον χώρο της ακρόπολης συνολικού εμβαδού 3.000 περίπου τετραγωνικών μέτρων τοποθετήθηκε εξέδρα μικρού ύψους (περίπου 0,25μ.), εμβαδού 450 τ.μ., που κατέλαβε δηλαδή το 1/5 του συνόλου του χώρου, επί της οποίας εγκαταστάθηκε μικρού ύψους (0,20μ.) βάθρο (δηλαδή δεν υπήρξε ξεχωριστή εγκατάσταση σκηνής). Η όλη κατασκευή που εγκαταστάθηκε υπό την συνεχή επίβλεψη του εντεταλμένου προσωπικού φύλαξης του κάστρου, ήταν πλήρως αναστρέψιμη, καθώς υλοποιήθηκε επί του χωμάτινου εδάφους της ακρόπολης χωρίς να γίνει οποιαδήποτε στερέωση ή πάκτωση (π.χ. τσιμέντο, βίδες, σκάψιμο) πάνω στα περιμετρικά λιθόστρωτα δάπεδα. Επίσης, δεν τοποθετήθηκαν τέντες. Καθ’ όλη την διάρκεια της εκδήλωσης δεν υπήρξε ηχητική όχληση, καθώς η ένταση εξόδου των μεγαφωνικών εγκαταστάσεων ήταν ελεγχόμενη και δεν ξεπερνούσε τα 100 ντεσιμπέλ σύμφωνα και με τους όρους παραχώρησης χρήσης. Επισημαίνεται ότι φωτογραφίες με σπάσιμο πιάτων, που κυκλοφόρησαν στα κοινωνικά δίκτυα και τα ΜΜΕ, αφορούσαν στιγμιότυπα εορτασμού προηγούμενης μέρας, που δεν έλαβε χώρα στο Νιόκαστρο.

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ ΓΡΥΠ/136505/3066/15.03.2020 Υ.Α. (ΦΕΚ

B’ 912/2020) «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων των Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων προς τους

Προϊσταμένους των Περιφερειακών και Ειδικών Περιφερειακών Υπηρεσιών…», όπως

τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/278212/14.06.2022 Υ.Α.

(ΦΕΚ Β’ 3013), προβλέπεται η χορήγηση άδειας από τους προϊσταμένους των Περιφερειακών

Υπηρεσιών του ΥΠΠΟ για την προσωρινή παραχώρηση χρήσης μνημείων, αρχαιολογικών χώρων, ιστορικών τόπων και μουσείων για την πραγματοποίηση πολιτιστικών ή άλλων εκδηλώσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 46 του Ν. 4858/2021 και στην με αρ. Πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/Φ56/357180/256204/7869/3303/26-09-2018 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 4521/Β’/2018). Στην ανωτέρω Υ.Α. περιλαμβάνονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την προσωρινή παραχώρηση χρήσης μνημείων, αρχαιολογικών χώρων, ιστορικών τόπων και μουσείων, καθώς και η διαδικασία για τη χορήγηση άδειας προσωρινής παραχώρησης χρήσης μνημείων, αρχαιολογικών χώρων, ιστορικών τόπων και μουσείων, ενώ καθορίζονται και τα όργανα χορήγησης της σχετικής άδειας. Ως πολιτιστικές ή άλλες εκδηλώσεις σημειώνονται ενδεικτικά συναυλίες, παραστάσεις θεάτρου και χορού, καλλιτεχνικά δρώμενα, εκθέσεις, λογοτεχνικές εκδηλώσεις, διαλέξεις, συνέδρια, τιμητικές ή επετειακές εκδηλώσεις και εκδηλώσεις κοινωνικού χαρακτήρα.

Η εν θέματι εκδήλωση πραγματοποιήθηκε από τους διοργανωτές, ακολουθώντας τους όρους άδειας προσωρινής παραχώρησης χρήσης. Κατά τις ημέρες προετοιμασίας της, την ημέρα υλοποίησης, αλλά και την επομένη, κατά την οποία απομακρύνθηκαν άμεσα όλες οι κατασκευές που είχαν τοποθετηθεί και καθαρίστηκε ο χώρος, υπήρξε αδιάλειπτη η παρουσία του φυλακτικού προσωπικού του Νιόκαστρου Πύλου, τις οδηγίες και υποδείξεις του οποίου ακολούθησαν οι διοργανωτές.

Κατά την τελευταία πενταετία, ήτοι από το 2021 έως και σήμερα, έχει εκδοθεί ο ακόλουθος αριθμός εγκρίσεων από την αρμόδια Εφορεία για τέλεση δείπνων: το 2024 ένα γαμήλιο δείπνο

και ένα εταιρικό δείπνο, το έτος 2025 ένα γαμήλιο δείπνο και το 2026 το εν θέματι γαμήλιο

δείπνο. Τα έτη 2021-2022 και 2023 δεν πραγματοποιήθηκε παρόμοια εκδήλωση. Επιπλέον,

κατά την τελευταία πενταετία, έχει εκδοθεί ο ακόλουθος αριθμός εγκρίσεων από την Εφορεία

για τελέσεις γαμήλιων μυστηρίων: το 2021 οκτώ, το 2022 επτά, το 2023 μία, το 2024 έξι, το 2025

δύο και το 2026 μέχρι στιγμής οκτώ. Αντιθέτως, έχουν απορριφθεί αιτήματα διοργάνωσης κοινωνικών εκδηλώσεων με δείπνο, που περιλάμβαναν ιδιαίτερα μεγάλο αριθμό ατόμων και

ζητούσαν την παραχώρηση ολόκληρου του αρχαιολογικού χώρου του Νιόκαστρου.

Τέλος, επισημαίνεται ότι το υπουργείο Πολιτισμού, έχοντας ως σταθερή επιδίωξη την κοινωνικοποίηση του μνημείου και την πρόσβαση σε αυτό σε όλους τους πολίτες, χωρίς οποιουδήποτε είδους διακρίσεις, ουδέποτε παρέκαμψε τις προβλεπόμενες από την αρχαιολογική νομοθεσία διατάξεις, ενώ αντιμετωπίζει τα αιτήματα των ενδιαφερόμενων πάντοτε με γνώμονα την προστασία του ίδιου του κάστρου αλλά και των λοιπών μνημείων που υφίστανται στο εσωτερικό του, καθώς και την ορθή λειτουργία του επισκέψιμου αρχαιολογικού χώρου”.