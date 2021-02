Κυκλοφορία έκδοσης Οδηγού για τις Πεταλούδες του Πάρνωνα

Η έκδοση κυκλοφορεί σε δύο ξεχωριστές γλώσσες: ελληνικά με τον τίτλο “Οι πεταλούδες του Πάρνωνα” και στα αγγλικά με τον τίτλο “The buterflies of Mount Parnon”.

Συγγραφείς του βιβλίου είναι, o Gian Cristoforo Bozano, εκδότης και συν-συγγραφέας της σειράς των βιβλίων «Guide to the Butterflies of the Palearctic Region» και ο Νίκος Γαβαλάς, απόφοιτος του Βιολογικού τμήματος του ΕΚΠΑ ο οποίος ασχολείται με την έρευνα των πεταλούδων της Ελλάδας από το 1984. Οι δύο εκδόσεις, εκτός της έντυπης μορφής τους, έχουν αναρτηθεί ηλεκτρονικά στον ιστότοπο του Φορέα Διαχείρισης.

H έντυπη μορφή της έκδοσης παρουσιάζεται σε βιβλίο μεγέθους 14 x 21 cm με μαλακό εξώφυλλο και περιλαμβάνει 176 σελίδες. Στις εισαγωγικές σελίδες του έργου (σελ. 5-19), μαζί με τους χαιρετισμούς και τον πρόλογο, παρουσιάζεται μία εισαγωγή του Φορέα Διαχείρισης και του έργου που επιτελεί, ένας χάρτης της εξεταζόμενης περιοχής, γενικά στοιχεία σχετικά με τη ζωή, τα χαρακτηριστικά και την αναγνώριση των πεταλούδων στο φυσικό περιβάλλον, καθώς και ένα συνοπτικό κείμενο που αναφέρεται στις πεταλούδες του όρους Πάρνωνα.

Οι υπόλοιπες σελίδες της έκδοσης αφιερώνονται στην αναλυτική παρουσίαση 110 ειδών πεταλούδων, αρχειοθετημένων σε πέντε μεγάλες οικογένειες (σελ. 20-172). Τα είδη που έχουν επιλεγεί έχουν εξακριβωμένα καταγραφεί στην περιοχή του Πάρνωνα, και για κάθε ένα παραθέτεται το επιστημονικό όνομα, τα χαρακτηριστικά του, τα παρόμοια με αυτό είδη, τα φυτά τροφής της προνύμφης, ο βιότοπος και η περίοδος πτήσης, η παγκόσμια εξάπλωση και η εξάπλωσή του στην Ελλάδα. Επιπλέον, κάθε είδος συνοδεύεται από πρωτότυπο φωτογραφικό υλικό που επιτρέπει την αναγνώρισή του στο πεδίο. Στο τελευταίο τμήμα του έργου (σελ. 173-175) παραθέτεται ελληνική και ξενόγλωσση βιβλιογραφία καθώς και το ευρετήριο των ειδών που περιλαμβάνονται στον Οδηγό σύμφωνα με την επιστημονική-κοινή τους ονομασία.

Ο Οδηγός “Οι πεταλούδες του Πάρνωνα” επιζητά να καλύψει ερευνητικά την περιοχή του Πάρνωνα ως μία αρχή όπου δίδονται πολύτιμες πληροφορίες για ορισμένους, από τους πιο συναρπαστικούς οργανισμούς αναμφιβόλως, τόσο από αισθητική άποψη όσο και από επιστημονική θεώρηση, συνοψίζοντας δεδομένα περισσότερων των 5 ετών έρευνας της περιοχής από τους συγγραφείς. Το εγχείρημα της έκδοσης, εκτός από ότι προσφέρει αξιόπιστα στοιχεία για 110 είδη πεταλούδων είναι εξόχως σημαντικό ως το αποτέλεσμα της δια βίου έρευνας των συγγραφέων, ενώ αποτελεί παράλληλα προϊόν μακρόχρονης επιτόπιας έρευνας των ειδικών εντομολόγων, που εργάστηκαν μαζί για την ολοκλήρωση αυτού του έργου.

Η έκδοση υλοποιήθηκε από τον Φορέα Διαχείρισης στο πλαίσιο του έργου «Παραγωγή και σχεδίαση ενημερωτικού υλικού ενημέρωσης-ευαισθητοποίησης» για την υλοποίηση της πράξης με τίτλο: «Υποστήριξη δράσεων περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης του Φορέα Διαχείρισης Η περίπτωση του Αποθέματος Βιόσφαιρας Πάρνωνα-Μαλέα» με δικαιούχο τον Φορέα Διαχείρισης Πάρνωνα, Μουστού, Μαινάλου & Μονεμβασίας στο Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020», από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Πελοποννήσου.