Ελίφ Σαφάκ: “10 λεπτά και 38 δευτερόλεπτα σ' αυτόν τον παράξενο κόσμο”

Για τη Λεϊλά, κάθε λεπτό μετά τον θάνατό της φέρνει στην επιφάνεια μια ανάμνηση των αισθήσεών της: κατσίκι με μπαχαρικά στιφάδο, εκείνο που θυσίασε ο πατέρας της για να γιορτάσει τη γέννηση του πολυπόθητου γιου· μπρίκια όπου αχνίζουν το λεμόνι με τη ζάχαρη για να αποτριχώνουν οι γυναίκες τις γάμπες τους, ενόσω οι άντρες προσεύχονται· τον καφέ με τους σπόρους καρδάμωμου που μοιράζεται μ’ έναν ωραίο φοιτητή στο πορνείο όπου δουλεύει. Κάθε ανάμνηση που αχνοσβήνει φέρνει πίσω τους φίλους που απέκτησε στη γλυκόπικρη ζωή της – φίλους που τώρα ψάχνουν απελπισμένα να τη βρουν… Ενα πολύ δυνατό και υποβλητικό μυθιστόρημα από την πένα μιας από τις πιο σπουδαίες συγγραφείς της εποχής μας.

Η Ελίφ Σαφάκ είναι βραβευμένη βρετανο-τουρκάλα συγγραφέας. Εχει εκδώσει 17 βιβλία, από τα οποία τα 11 μυθιστορήματα και το έργο της έχει μεταφραστεί σε 50 γλώσσες. Είναι συγγραφέας των μπεστ σέλερ “Το μπάσταρδο της Κωνσταντινούπολης” και “Οι 40 κανόνες της αγάπης”. Το τελευταίο της μυθιστόρημα, “10 minutes 38 seconds in this strange world”, ήταν στη βραχεία λίστα του βραβείου “Booker” το 2019. Εχει διδακτορικό στις πολιτικές επιστήμες και έχει διδάξει σε διάφορα πανεπιστήμια στην Τουρκία, τις ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο, μεταξύ των οποίων στο St. Anne's College του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης, του οποίου είναι επίτιμη εταίρος. Είναι μέλος του World Economic Forum Global Agenda Council on Creative Economy και ιδρυτικό μέλος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Διεθνών Σχέσεων (ECFR). Ως υπέρμαχος των δικαιωμάτων των γυναικών, της LGBT κοινότητας και της ελευθερίας του λόγου, η Σαφάκ κάνει επιδραστικές ομιλίες και έχει μιλήσει δύο φορές στο TED global, καταχειροκροτούμενη. Ερθρογραφεί σε πολλά μεγάλα έντυπα σε όλο τον κόσμο και της έχει απονεμηθεί ο τίτλος του “Ιππότη των Τεχνών και των Γραμμάτων”.