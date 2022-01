Adam Johnson: “Ο γιος του αφέντη των ορφανών”

Στην πιο περίκλειστη και μυστηριώδη δικτατορία του κόσμου, ο γιος μιας αγνοούμενης μητέρας και ενός ισχυρού πατέρα που διευθύνει ένα στρατόπεδο εργασίας για ορφανά παιδιά γίνεται επαγγελματίας απαγωγέας για να σώσει τη γυναίκα που αγαπάει.

Ενα συναρπαστικό θρίλερ για την αγάπη και τις περιπέτειές της σε μια χώρα που μαστίζεται από την πείνα, τη διαφθορά και την καθημερινή βαναυσότητα.

Το συναρπαστικό μυθιστόρημα που απέσπασε το βραβείο Πούλιτζερ, μας ταξιδεύει στην καρδιά της πιο μυστηριώδους δικτατορίας του κόσμου. Ο Πακ Τζουν Ντο είναι ο βασανισμένος γιος μιας χαμένης μητέρας και ενός ισχυρού πατέρα, που διευθύνει ένα στρατόπεδο εργασίας για ορφανά παιδιά. Οταν η αφοσίωση και η οξυδέρκειά του αναγνωρίζονται από τους υψηλά ιστάμενους του κράτους, η προοδευτική άνοδος στην ιεραρχία μοιάζει ασταμάτητη. Ο Τζουν Ντο γίνεται επαγγελματίας απαγωγέας· αντιμετωπίζει παγωμένα νερά, σκοτεινές σήραγγες και ανατριχιαστικούς θαλάμους ανακρίσεων. Τολμάει να αντιταχθεί στον ίδιο τον Κιμ Γιονγκ Ιλ, σε μια προσπάθεια να σώσει τη γυναίκα που αγαπάει.

Ο Adam Johnson διδάσκει δημιουργική γραφή στο Πανεπιστήμιο Στάνφορντ. Εχει γράψει τις συλλογές διηγημάτων “Emporium” (2003) και “Fortune smiles”, η οποία βραβεύτηκε με το National Book Award το 2015, και τα μυθιστορήματα “Parasites like us” (2004). Εχει λάβει το Whiting Writer’s Award και υποτροφίες από το National Endowment for the Arts και το Guggenheim Foundation. Εργα του έχουν δημοσιευτεί στο “Esquire”, στο “Harper’s”, στο “Playboy”, στο “GQ”, στο “The Paris Review”, στο “Granta”, στο “Tin House”, στους “New York Times” και έχουν ανθολογηθεί για το “Best American Short Stories”. Ζει στο Σαν Φρανσίσκο.