"Μυστήριο στο Τατόι" από Eφη Αγγελή

Ενα παλάτι στο δάσος, ένα πολεμικό καταφύγιο κρυμμένο στα βάτα, μια «στοιχειωμένη» σκάλα δίπλα στο λιβάδι. Αυτά και άλλα πολλά θα ανακαλύψουν τέσσερα παιδιά και ένας σκύλος που έτυχε να παίζουν εκεί δίπλα, στο Τατόι, μόλις λίγα χιλιόμετρα από το κέντρο της Αθήνας, στο πρώην βασιλικό κτήμα. Ένα μυστηριώδες σημείωμα ήταν αρκετό! «Ψάχνουμε θησαυρό!» φώναξαν ενθουσιασμένα και η περιπέτεια μόλις ξεκινούσε! Περιπλανήσεις στη φύση, απρόοπτα, παράξενες συναντήσεις… Κτίρια με άγνωστες ιστορίες, ποδηλατάδες στα ίχνη βασιλιάδων… Και κάπου εκεί κρυμμένος ένας θησαυρός. Αλλά πού;