Διάσωση 17 ναυαγών αλλοδαπών στα ανοικτά της Λέσβου – Ανασύρθηκε νεκρή μία γυναίκα

Γράφτηκε από την

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Ναυάγιο σκάφους με πρόσφυγες και μετανάστες εντοπίστηκε σήμερα το πρωί στη θαλάσσια περιοχή 3,3 μίλια ανατολικά του Πλωμαρίου στη νότια Λέσβο.

Μέχρι στιγμής διασώθηκαν 17 αλλοδαποί ενώ ανασύρθηκε νεκρή μια γυναίκα η οποία μεταφέρθηκε στο λιμάνι του Πλωμαρίου.

Στην περιοχή συνεχίζουν να επιχειρούν σκάφη και ελικόπτερο του Λιμενικού Σώματος και της Frontex.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

 

