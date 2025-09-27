"Στιγμές και στίγματα" του Αγγελου Λάππα

Η παρουσίαση της νέας ποιητικής συλλογής του Αγγελου Λάππα με τίτλο «Στιγμές και στίγματα» θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 6 Οκτωβρίου, στις 7.30 μ.μ., στην αίθουσα του ξενοδοχείου “Rex” στην Καλαμάτα.

Την εκδήλωση συνδιοργανώνουν η Ενωση Μεσσήνιων Συγγραφέων και οι εκδόσεις "Κουκκίδα". Για τη συλλογή θα μιλήσουν η Αντωνία Παυλάκου, φιλόλογος-συγγραφέας και πρόεδρος της Ε.Μ.Σ., καθώς και ο Βασίλης Φλώρος, συγγραφέας-σκηνοθέτης και μέλος του Δ.Σ. της Ε.Μ.Σ.

Αποσπάσματα από τη συλλογή θα διαβάσει ο Βασίλης Παπαευσταθίου, πολιτικός μηχανικός, αντιδήμαρχος Καλαμάτας και εκπρόσωπος της Νέας Κινηματογραφικής Λέσχης Καλαμάτας. Οπτικοακουστικό υλικό έχει επιμεληθεί η Μαρία Νταλλή, γενική γραμματέας της Ε.Μ.Σ.