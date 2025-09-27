"Στιγμές και στίγματα" του Αγγελου Λάππα

Την εκδήλωση συνδιοργανώνουν η Ενωση Μεσσήνιων Συγγραφέων και οι εκδόσεις "Κουκκίδα". Για τη συλλογή θα μιλήσουν η Αντωνία Παυλάκου, φιλόλογος-συγγραφέας και πρόεδρος της Ε.Μ.Σ., καθώς και ο Βασίλης Φλώρος, συγγραφέας-σκηνοθέτης και μέλος του Δ.Σ. της Ε.Μ.Σ.
Αποσπάσματα από τη συλλογή θα διαβάσει ο Βασίλης Παπαευσταθίου, πολιτικός μηχανικός, αντιδήμαρχος Καλαμάτας και εκπρόσωπος της Νέας Κινηματογραφικής Λέσχης Καλαμάτας. Οπτικοακουστικό υλικό έχει επιμεληθεί η Μαρία Νταλλή, γενική γραμματέας της Ε.Μ.Σ.
Η μουσική, η ποίηση, και εσύ. Μουσική χαραγμένη σε πλάκες. Χτυπάς τα πλήκτρα. Χτυπάς με την ευαισθησία των εκλεκτών. Των μυημένων τη σοφία. Ακούς τον παλμό μέσα στην πέτρα. Διασχίζεις ταραγμένο πέλαγος επιφωνημάτων. Μέσα τους θα βρεις τον ποιητή. Πιο πίσω εμάς. Και μέσα μας εσύ.