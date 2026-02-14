Γιάννης Λογοθέτης (ΛοΓό): "Σ’ αγαπώ πολύ…"

Το βιβλίο συγκεντρώνει μικρά, μουσικά τετράστιχα και στιγμιότυπα αγάπης, γραμμένα από τον ίδιο τον δημιουργό, σε έναν λόγο απλό και παιχνιδιάρικο. Οι στίχοι του ΛοΓό κινούνται ανάμεσα στο λαϊκό τραγούδι, τη σχολική αθωότητα και την ώριμη νοσταλγία, μιλώντας για φιλίες, χωρισμούς, επανενώσεις, καλοκαίρια, θάλασσες, δρόμους της Αθήνας, αλλά και για εκείνο το διαρκές, ανυπότακτο συναίσθημα που λέγεται έρωτας. Η έκδοση συνοδεύεται από πρωτότυπες γελοιογραφίες του ΛοΓό, που συνομιλούν με τους στίχους και τους δίνουν μια οπτική διάσταση γεμάτη χρώμα, χιούμορ και συγκίνηση.

Ο Γιάννης Λογοθέτης (ΛοΓό) γεννήθηκε στη Θάσο. Άρχισε να δημοσιεύει γελοιογραφίες του από 17 χρόνων. Συνεργάστηκε με εφημερίδες όπως: Τα Νέα, Το Βήμα, Ελευθεροτυπία, Έθνος, Αυγή, Daily Mirror, Sunday Telegraph και περιοδικά όπως: Ταχυδρόμος, Εικόνες και άλλα. Έχει πάρει μέρος σε διεθνής εκθέσεις σκίτσου στον Καναδά, στη Γερμανία, στην Ιταλία, και στη Βουλγαρία. Στην Ελλάδα έχει κάνει εκθέσεις με γελοιογραφίες και συμμετείχε και σε ομαδικές, καθώς και ατομικές εκθέσεις σε γνωστές γκαλερί της Αθήνας με ζωγραφικά έργα. Στη δισκογραφία εμφανίστηκε το 1971 γράφοντας στίχους για τραγούδια. Συνεργάστηκε με συνθέτες όπως ο Δήμος Μούτσης, ο Λουκιανός Κηλαηδόνης, ο Σταύρος Κουγιουμτζής ο Βασίλης Δημητρίου, ο Χριστόδουλος Χάλαρης, ο Γιώργος Χατζηνάσιος, ο Λυκούργος Μαρκέας, ο Άγγελος Σέμπος, ο Βασίλης Αρχιτεκτονίδης, ο Γιάννης Κιουρκτσόγλου και άλλοι. Σε αρκετά από τα τραγούδια του χρησιμοποίησε τα ψευδώνυμα Γιάννης Μιχαηλίδης ή Κώστας Αθανασίου.

Στα μέσα της δεκαετίας του ’70 καθιέρωσε το χιουμοριστικό τραγούδι, γράφοντας εκτός από τους στίχους, και τη μουσική δημιουργώντας αρχικά μεγάλες επιτυχίες με το Θέμη Ανδρεάδη, αλλά και τον ίδιο ως ερμηνευτή.