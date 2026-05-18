«Γράμματα σε έναν σμηνίτη» -Ανέκδοτες επιστολές του Ντίνου Χριστιανόπουλου προς τον Κώστα Ευαγγελάτο



Πρόκειται για ένα πολύτιμο αρχειακό και λογοτεχνικό τεκμήριο, που αποκαλύπτει μια άγνωστη πτυχή της προσωπικότητας και της γραφής του Χριστιανόπουλου. Μέσα από τις επιστολές, αναδύεται ένας λόγος άμεσος, εξομολογητικός και συχνά αιχμηρός, φωτίζοντας τη σχέση των δύο δημιουργών, αλλά και το ευρύτερο πνευματικό και καλλιτεχνικό τοπίο της εποχής.

Τα «Γράμματα σε έναν Σμηνίτη» δεν αποτελούν μόνο μια καταγραφή προσωπικής επικοινωνίας, αλλά και έναν διάλογο υψηλής αισθητικής και στοχασμού, όπου η ποίηση, η τέχνη και η ζωή συναντώνται με ειλικρίνεια και ένταση. Οι επιστολές αυτές, που για χρόνια παρέμεναν αδημοσίευτες, έρχονται σήμερα να εμπλουτίσουν τη βιβλιογραφία γύρω από τον Ντίνο Χριστιανόπουλο και να προσφέρουν στο αναγνωστικό κοινό μια σπάνια εμπειρία ανάγνωσης.



Ο ιστορικός τέχνης, συγγραφέας, τεχνοκριτικός Λεόντιος Πετμεζάς έχει επισημάνει μεταξύ άλλων για το νέο βιβλίο: "Η ένταση των λεκτικών νοημάτων και των παραθέσεων του Ντίνου Χριστιανόπουλου δημιουργούν ένα έντεχνο ποιητικό πέρασμα που σήμερα έχει ιδιαίτερη θέση και άποψη. Η γραφή της επιστολογραφίας του τονίζεται περισσότερο μέσα από την δίνη των αποστάσεων και των χρόνων που έχουν μεσολαβήσει. Ωστόσο η έμπνευση του δεν έχει αλλοιωθεί και αναμφίβολα η καίρια σύλληψη του συνεχίζει μεθοδικά να φωτίζει, να προσανατολίζει, να προτάσσει, να αναγγέλλει και να αναδεικνύει τις απαραίτητες ζωογόνες στάσεις που πρέπει να συνυπάρχουν με τις αρμονικές χαράξεις της απόλυτης σύνεσης. Στις σελίδες του βιβλίου επισημαίνονται τα επιτεύγματα μιας σπάνιας πέννας, που καθώς υπηρετούν την προσωπική αποστολή τους παράλληλα απασχολούν την σκέψη και την προσοχή του αναγνώστη, με τις κοινές ζωτικές αλήθειες τους. Η θεαματική πνευματική ιχνηλασία πηγάζει από την ευαισθησία του γράφοντος και επιζητεί την ισότητα στην καθολικότητα του εποικοδομητικού διαλόγου με ανθρώπινα, γνήσια και πηγαία συναισθήματα προς τον νεαρό τότε Κώστα Ευαγγελάτο. Οι εφέσεις του Ντίνου Χριστανόπουλου υλοποιούν μια αντιπροσωπευτική εικόνα καθαρότητας. Ενδυναμώνει τις αντιστοιχίες και τις ακολουθίες των αντιλήψεων μιας άλλης εποχής που ξαναγίνονται αποφασιστικά σύγχρονες και επίκαιρες".