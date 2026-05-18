Χανταϊός: Το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius έφτασε στο λιμάνι του Ρότερνταμ

Το κρουαζιερόπλοιο στο οποίο εντοπίστηκε εστία χανταϊού έφτασε σήμερα στο λιμάνι του Ρότερνταμ, στην Ολλανδία, σύμφωνα με ιστοτόπους παρακολούθησης της ναυσιπλοΐας, όπου οι αρχές κάνουν ρυθμίσεις για να προετοιμάσουν τις συνθήκες καραντίνας για τα 23 μέλη του πληρώματος και δύο μέλη ιατρικού προσωπικού που εξακολουθούν να βρίσκονται στο πλοίο.

Το υπό ολλανδική σημαία MV Hondius μετέφερε γύρω στους 150 επιβάτες και πλήρωμα από 23 χώρες όταν στις 2 Μαΐου αναφέρθηκε για πρώτη φορά στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ) εμφάνιση εστίας σοβαρής αναπνευστικής νόσου.

Τρεις άνθρωποι --ένα ζευγάρι Ολλανδών και μια Γερμανίδα υπήκοος-- έχουν πεθάνει από τότε που ξέσπασε ο ιός.

Το πλοίο, το οποίο διαχειρίζεται η εταιρεία Oceanwide Expeditions, είχε αποκλειστεί στα ανοιχτά του Πράσινου Ακρωτηρίου, το οποίο ήταν ο προγραμματισμένος τελικός προορισμός του, νωρίτερα αυτόν τον μήνα αφότου οι αρχές δεν επέτρεψαν στους επιβαίνοντες να αποβιβαστούν στην ξηρά λόγω του ξεσπάσματος του ιού. Ο ΠΟΥ και η ΕΕ ζήτησαν από την Ισπανία να διαχειριστεί την απομάκρυνση των επιβατών του και μελών του πληρώματός του στα Κανάρια Νησιά, μετά την οποία το πλοίο αναχώρησε για το Ρότερνταμ με 23 μέλη πληρώματος και δύο μέλη ιατρικού προσωπικού.

Οι λιμενικές αρχές στο Ρότερνταμ ανακοίνωσαν ότι έχουν στηθεί εγκαταστάσεις καραντίνας για κάποια μέλη του πληρώματος που δεν είναι Ολλανδοί υπήκοοι, αν και προς το παρόν δεν είναι σαφές αν θα παραμείνουν εκεί καθ'όλη την 42ήμερη περίοδο καραντίνας. Στο πλοίο προβλέπεται να γίνει απολύμανση.

Ο χανταϊός μεταδίδεται κυρίως από τρωκτικά, αλλά σε σπάνιες περιπτώσεις και ύστερα από παρατεταμένη, στενή επαφή μπορεί να μεταδοθεί από άνθρωπο σε άνθρωπο. Η περίοδος επώασής του μπορεί να διαρκέσει περίπου έξι εβδομάδες.

Μέλη του πληρώματος και επιβάτες που έχουν ήδη εγκαταλείψει το πλοίο όπως και άνθρωποι που ήρθαν σε επαφή μαζί τους έχουν τεθεί σε καραντίνα σε διάφορες χώρες στον κόσμο.

Το εν λόγω ξέσπασμα του χανταϊού αφορά το λεγόμενο στέλεχος των Άνδεων, το οποίο κυκλοφορεί εδώ και δεκαετίες στην Αργεντινή και τη Χιλή, ενώ, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Πρόληψη και τον Έλεγχο Ασθενειών, δείγματα που ελήφθησαν από το πλοίο δεν έδειξαν να έχει υπάρξει κάποια ουσιαστική μετάλλαξη του ιού.

Την Παρασκευή, ο ΠΟΥ αναθεώρησε προς τα κάτω σε 10 από 11 τον αριθμό των καταγεγραμμένων κρουσμάτων, αφού ένα κρούσμα στις ΗΠΑ για το οποίο υπήρχε ασάφεια διαγνώσθηκε αρνητικό.

Σύμφωνα με τον ΠΟΥ, έως τις 15 Μαΐου είχαν καταγραφεί 10 κρούσματα -8 επιβεβαιωμένα και 2 πιθανά-συμπεριλαμβανομένων τριών θανάτων. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας συνιστά παρακολούθηση και να τίθενται σε καραντίνα οι επαφές υψηλού κινδύνου για 42 ημέρες μετά την έκθεσή τους, ενώ στις επαφές χαμηλού κινδύνου συνιστά αυτοπαρακολούθηση και αναζήτηση ιατρικής φροντίδας αν εμφανίσουν συμπτώματα.

