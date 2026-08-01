«Υπό τη στέγη του Ταϋγέτου» του Γιάννη Λάσκαρη

Σύμφωνα με την περιγραφή: "Το βιβλίο «Υπό τη στέγη του Ταϋγέτου» αποτελεί μια κατάθεση μνήμης και εμπειριών από τη ζωή στις κατασκηνώσεις της Χριστιανικής Στέγης Καλαμάτας, στις πλαγιές του Ταϋγέτου. Πρόκειται για μια προσωπική αφήγηση, η οποία όμως αντανακλά τις αναμνήσεις εκατοντάδων παιδιών που έζησαν εκεί αξέχαστα καλοκαίρια κατά τις δεκαετίες του 1980 και του 1990. Ο συγγραφέας Γιάννης Λάσκαρης, έχοντας διανύσει όλα τα στάδια της κατασκηνωτικής ζωής –ως κατασκηνωτής, ομαδόπουλο, ομαδάρχης και τελικά αρχηγός– καταγράφει έναν κόσμο που διαμόρφωσε χαρακτήρες, φιλίες και αξίες. Έναν κόσμο όπου η φύση, η συλλογικότητα και η ανθρώπινη επικοινωνία συνυπήρχαν αρμονικά, αφήνοντας ανεξίτηλο αποτύπωμα στις ψυχές όσων τον έζησαν. Πολύ πριν καθιερωθεί ο όρος «βιωματικός τουρισμός», η κατασκήνωση πρόσφερε στα παιδιά μια αυθεντική εμπειρία ζωής μέσα στη φύση. Η καθημερινότητα στον Ταΰγετο δίδασκε την ομαδική συνεργασία, την υπευθυνότητα, την αυτάρκεια και τον σεβασμό προς το φυσικό περιβάλλον. Παράλληλα, μέσα από πεζοπορίες, εξορμήσεις και δραστηριότητες, καλλιεργούσε έναν βαθύ δεσμό με το βουνό, έναν δεσμό που για πολλούς διατηρείται μέχρι σήμερα. Ιδιαίτερη θέση στο βιβλίο κατέχουν οι ατελείωτες συζητήσεις που χαρακτήριζαν την κατασκηνωτική ζωή. Σε ένα κλίμα ελεύθερου διαλόγου και αλληλοσεβασμού, οι νέοι αντάλλασσαν απόψεις για την καθημερινότητα, την κοινωνία, τον άνθρωπο και την πίστη, βιώνοντας στην πράξη την αξία της συμμετοχής και της συνδιαμόρφωσης. Η έκδοση εμπλουτίζεται με φωτογραφικό υλικό από τη ζωή και τις εγκαταστάσεις της κατασκήνωσης, προσφέροντας ένα πολύτιμο ιστορικό τεκμήριο μιας εποχής που σημάδεψε χιλιάδες νέους της Μεσσηνίας και όχι μόνο. Τριάντα χρόνια μετά, το «Υπό τη Στέγη του Ταϋγέτου» δεν φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα πλήρες χρονικό της κατασκηνωτικής ζωής. Είναι μια προσπάθεια διάσωσης της συλλογικής μνήμης πριν αυτή παραδοθεί στη λήθη, αλλά και μια γέφυρα επανένωσης των ανθρώπων που μοιράστηκαν μοναδικές εμπειρίες κάτω από τη σκιά του Ταϋγέτου".

Το βιβλίο διατίθεται για ηλεκτρονική ανάγνωση στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://drive.google.com/file/d/1M2MCs-I3gn_LcNd4j7P3CN1HXjmK_o1x/view?usp=drivesdk