Καλαμάτα: Διαδικτυακή εκδήλωση στο πλαίσιο της δράσης “Κάθε βιβλίο ένα ταξίδι”

Οι υπεύθυνοι της δράσης συγκέντρωσης βιβλίων για τη δανειστική - χαριστική βιβλιοθήκη του Δικαστηρίου Ανηλίκων της Καλαμάτας Φώτης Παπαναστασίου (ειδικός παιδαγωγός/συγγραφέας) και Ελευθερία Χαλίλι (εκπαιδευτικός) θα είναι οι ομιλητές. Καλεσμένος στη συζήτηση θα είναι ο Γιάννης Μαρωνίτης, ο πρόεδρος του Ομίλου για την Unesco Πειραιώς και Νήσων και το International Action Art. Θα συντονίσει η δημοσιογράφος Ελσα Αγοραστού, με την υποστήριξη του “House by Phaos”.

Η εκδήλωση θα μεταδοθεί μέσω των ακόλουθων λογαριασμών: “Κάθε βιβλίο ένα ταξίδι”, “Eidikos Paidagogos”, “UNESCO Club of the Department of Piraeus and Islands”, “House by Phaos”, “Εκδόσεις ΠΕΔΙΟ - PEDIO Publishing”, “Blick.gr”.