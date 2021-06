31 παραγωγές στο 27ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας

Με μηνύματα για αποδοχή, αλληλεγγύη, διαπραγμάτευση, ελευθερία, συνύπαρξη και συνολικά 31 παραγωγές θα γίνει φέτος το 27ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας το διάστημα 16 με 25 Ιουλίου. Οι ιδέες φέτος εμπλουτίζονται με προγράμματα χορού για την ώριμη και για την τρίτη ηλικία, για άτομα με και χωρίς αναπηρία, ενώ σημαντικό ρόλο θα παίξει ο διάλογος του χορού και με τις άλλες τέχνες. Το θεσμό φέτος απασχολεί και το ζήτημα της σχέσης ατόμου και κοινότητας.

Στη διαδικτυακή παρουσίαση που έγινε σήμερα το μεσημέρι η διευθύντρια Λίντα Καπετανέα αναφέρθηκε στις δυνατότητες που δίνει η Καλαμάτα για ανοιχτές εκδηλώσεις. Παρουσίασε εκτενώς το πρόγραμμα στο οποίο το κοινό θα απολαύσει χορευτές από όλο τον κόσμο και μάλιστα 14 παραγωγές από το εξωτερικό σε πρεμιέρα, 3 ελληνικές παραγωγές σε πρεμιέρα και μια παραγωγή σε δια ζώσης πρεμιέρα.

Η υπουργός πολιτισμού Λίνα Μενδωνη σημείωσε πως από πέρυσι κιόλας φάνηκε πως το Φεστιβάλ πήγε εξαιρετικά, ακόμα και στις συνθήκες πανδημίας. Με την συνέχιση του προγράμματος εμβολιασμού, το κοινό θα απολαύσει παραστάσεις για την ελευθερία του σώματος. Το γεγονός ότι φέτος το Φεστιβάλ εξακτινώνεται και εκτός Καλαμάτας, δείχνει την εξωστρέφεια του. Δήλωσε τέλος πως τα υψηλά του κριτήρια, δεν είναι μόνο καλλιτεχνικά, αλλά έχουν επίκεντρο τον άνθρωπο και την κοινωνία.

Ο υφυπουργός Νικόλας Γιατρομανωλάκης σχολίασε ότι πέρυσι δεν έγινε καμία έκπτωση στην ποιότητα του θεσμού και εξέφρασε χαρά και περηφάνια για τον κοινωνικό του χαρακτήρα και το διάλογο με τις άλλες τέχνες.

Ο περιφερειάρχης Παναγιώτης Νίκας δήλωσε βέβαιος για την επιτυχία του θεσμού - τον οποίο θεωρεί “πρεσβευτή της πόλης”. “Θα τον στηρίξουμε με όλες μας τις δυνάμεις” είπε χαρακτηριστικά.

Ο δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος είπε πως το Φεστιβάλ πέρυσι κέρδισε το στοίχημα και πως είναι χρέος όλων μας να “εργαζόμαστε ώστε να συνεχίσει αυτό να γράφει λαμπρές σελίδες στην ιστορία του πολιτισμού”. Τέλος, χαρακτήρισε την Καλαμάτα ως ασφαλή υγειονομικό προορισμό.

ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΟΡΟΥ ΠΟΥ ΣΥΝΔΥΑΖΟΥΝ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΕΙΔΗ

Συνολικά το Φεστιβάλ φέτος φιλοξενεί 31 παραγωγές. Πρόκειται για παραστάσεις χορού που συνδυάζουν διαφορετικά είδη, από σύγχρονο χορό και hip hop μέχρι ακροβατικά και σύγχρονους αστικούς αφρικανικούς χορούς. Οι καλλιτέχνες έρχονται από τη Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, το Βέλγιο, την Πορτογαλία, την Ολλανδία, τη Σουηδία, την Ιταλία, το Ισραήλ, την Ιρλανδία, τη Νιγηρία και τη Σλοβακία.

Ο τίτλος του φετινού προγράμματος «Σε κίνηση. Διαρκώς σε κίνηση. Μαζί; Ή μόνοι;» συνοψίζει την ανάγκη της ομάδας του Φεστιβάλ να τροφοδοτεί τη συζήτηση για την ανθρώπινη κατάσταση στη σύγχρονη εποχή μέσα από την καταγραφή της προσωπικής αλλά και της συλλογικής εμπειρίας.

Το Φεστιβάλ ανοίγει φέτος τις πόρτες του στις 16 Ιουλίου με το έργο “Möbius” της ομάδας ακροβατών και χορευτών “Compagnie XY” από τη Γαλλία, σε χορογραφία του Rachid Ouramdane. Πρόκειται για μια πολυπρόσωπη και εντυπωσιακή παραγωγή η οποία, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Πελοποννήσου και στο πλαίσιο του νέου προγράμματος εξακτίνωσης του Φεστιβάλ σε άλλες πόλεις της Περιφέρειας, μετά τις δύο παραστάσεις στην Καλαμάτα, θα ανέβει τη Δευτέρα 19 Ιουλίου στο Σαϊνοπούλειο Αμφιθέατρο στη Σπάρτη. Στη συνέχεια εμφανίζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα μία από τις σημαντικότερες βρετανικές ομάδες χορού, οι “Far From the Norm”, με το επαναστατικό έργο “BLKDOG” του Botis Seva, το οποίο βραβεύτηκε το 2019 με το Βραβείο Olivier καλύτερης νέας χορευτικής παράστασης. Οι “Far From the Norm” εξελίσσουν διαρκώς το λεξιλόγιό τους πειραματιζόμενοι με όλα τα street styles, το θέατρο, την περφόρμανς και τον κινηματογράφο. Ακολουθεί η “The QDance Company” του Qudus Onikeku από το Λάγος της Νιγηρίας. Ο Onikeku και η ομάδα του, επιβεβαιώνουν με τον πιο εμφατικό τρόπο γιατί η Αφρική είναι η μητέρα της ανθρωπότητας. Στο έργο “Re:INCARNATION” 9 πολύ εντυπωσιακοί χορευτές από διάφορες πόλεις της Νιγηρίας, ακολουθούν μια διαδικασία μεταμόρφωσης απίστευτης έντασης, συνυφασμένης με την επιστροφή στις ρίζες του ρυθμού και της αυθεντικής εκφραστικής κίνησης.

Τέλος, στην Κεντρική Σκηνή θα φιλοξενηθεί η δια ζώσης πρεμιέρα του έργου “Stones and Bones” από την ομάδα “RootlessRoot”, σε παραγωγή της Στέγης του Ιδρύματος Ωνάση. Εχει προηγηθεί η κινηματογραφημένη εκδοχή του στο Onassis Channel στο ΥouTube. Τέσσερις ερμηνεύτριες, με τη συνοδεία της πρωτότυπης μουσικής του Βασίλη Μαντζούκη, και τα μαρμάρινα γλυπτά των Peter Randall - Page δημιουργούν ένα ποίημα για την εύθραυστη φύση της ανθρώπινης ύπαρξης και την ανάγκη να αφήσουμε το σημάδι μας στον κόσμο.

Το πρόγραμμα της Εναλλακτικής Σκηνής που ονομάζεται από φέτος “Black Box” (στούντιο) του Μεγάρου, θα ξεκινήσει με 4 μικτά ντουέτα χορευτών με και χωρίς αναπηρία, υπό τον γενικό τίτλο “Mixed Doubles”, σε συνεργασία με τη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση. Τα ντουέτα δημιουργήθηκαν για τις σκηνές Holland Dance Festival (Ολλανδία), Στέγη Ιδρύματος Ωνάση (Ελλάδα), Oriente Occidente Dance Festival (Ιταλία) και Skånes Dansteater (Σουηδία), στο πλαίσιο του τετραετούς ευρωπαϊκού δικτύου Europe Beyond Access με συγχρηματοδότηση του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη» της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Πρόκειται για τα ντουέτα “Cornered” της Faizah Grootens, “Re-call” της χορογράφου Βενετσιάνας Καλαμπαλίκη, “Feeling Good” με αναφορές στον Ανθρωπο του Βιτρούβιου σε χορογραφία Diego Tortelli και “Fine Lines” που χορογραφεί η Roser López Espinosa. Ακολουθούν το έργο “One More Thing” του Ισραηλινού Adi Boutrous, το “DEN.TRO” της Maria Fonseca από την Πορτογαλία και η Ευαγγελία Ράντου με το “Ǝ V A”: το νέο σόλο της γνωστής χορεύτριας παρουσιάζεται σε παγκόσμια πρεμιέρα. Στη συνέχεια το κοινό θα δει την ελληνική πρεμιέρα του ντουέτου “Zeppelin Bend” της Κατερίνας Ανδρέου, σε παραγωγή της Στέγης του Ιδρύματος Ωνάση, το οποίο είχε παρουσιαστεί ως work in progress στο 7ο Φεστιβάλ Νέων Χορογράφων στην Κεντρική Σκηνή της Στέγης το 2020. Ακολουθούν το νέο έργο της Αθανασίας Κανελλοπούλου “Nadja – Who am I?” που κάνει την παγκόσμια πρεμιέρα του στο Φεστιβάλ και το “Through the Grapevine”, της ομάδας “not standing” του Βέλγου Alexander Vantournhout, ένα ιδιόμορφο pas de deux μεταξύ δύο ανδρών. Τέλος, η πρωτοεμφανιζόμενη στην Ελλάδα και διεθνώς βραβευμένη Oona Doherty από την Ιρλανδία, παρουσιάζει το “Hope Hunt and the Ascension into Lazarus” που κινείται μεταξύ σωματικού θεάτρου, κοινωνικής διακήρυξης και χορού.

Στην Κεντρική Πλατείας της Καλαμάτας θα γίνουν 16 υπαίθριες παραστάσεις σε 8 βραδιές χορού, όλες με δωρεάν είσοδο: “LIOV” του Diego Sinniger, “SAHASRARA” της Maria Fonseca, “You Wonder What I See”, “Solal Mariotte”, “Know It All” με τον Jos Baker, “Enter Illusion, “WHATEVERISTRENDINGNOW” με την Lívia Balážová, “Επανάσταση του σώματος” με τη Λασάντρα Τσύπι, “Φάσμα Περιορισμού” με την Ασπασία Κυραδενίδου, “Οργανώνοντας την απαισιοδοξία” με την Αννα - Μαρία Καρούνου, “Bowling Ball” με τον Alexander Vantournhout, “Ορλάντο” της Λαμπρινής Γκόλια, “Hito” με τους Akira Yoshida και Chey Jurado, “Articulated Dynamics” της Ειρήνης Αποστολάτου, “Κάθε πολύτιμη στιγμή” (απόσπασμα) του Αλέξανδρου Ελ Γκρέκο, “There Is A Place” με την Πετρίνα Γιαννάκου, “Us” με τον Arias Fernandez της The Jokerz Company. Τα έργα “LIOV” του Diego Sinniger και “Know it all” του Jos Baker θα παρουσιαστούν επίσης στην Costa Navarino στις 16 Ιουλίου, στο πλαίσιο συνεργασίας του Φεστιβάλ με το Ιδρυμα Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου.

