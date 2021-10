Navarino Challenge 2021: Η Ελληνική Γλώσσα ενώνει μέσα από τον Αθλητισμό

Προβάλλοντας την παγκόσμια αξία της ελληνικής γλώσσας

Το Navarino Challenge προωθεί και στηρίζει ενέργειες που αναδεικνύουν την ιστορία και πολιτιστική κληρονομιά της χώρας μας και πιο συγκεκριμένα την αναμφισβήτητη αξία της ελληνικής γλώσσας. Η ελληνική γλώσσα είναι μια από τις σημαντικότερες στον κόσμο και έχει αποτελέσει τη βάση για αμέτρητους πολιτισμούς. Τα περισσότερα δε αλφάβητα προέρχονται από το ελληνικό. Η φετινή καμπάνια του Navarino Challenge έχει χρώμα ελληνικό και οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να το διαπιστώσουν τόσο στο αναμνηστικό μπλουζάκι της διοργάνωσης, που φέρει την υπογραφή της Luanvi, όσο και στο μετάλλιο που είναι και τα δύο αφιερωμένα στην ελληνική γλώσσα και θα περιλαμβάνουν πολλές ελληνικές λέξεις σε διάφορες ξένες γλώσσες που έχουν ακριβώς την ίδια σημασία. Δείτε το βίντεο στο ακόλουθο link.

H διοργάνωση έχοντας αποφασίσει να προβάλλει και να αναδείξει το έργο και τη ζωή του σπουδαίου Έλληνα Ολυμπιονίκη από την Πύλο, του Κωσταντίνου Τσικλητήρα θυμίζει σε όλους τη σημασία της ελληνικής γλώσσας σε παγκόσμιο επίπεδο με αφορμή την αφίσα των Ολυμπιακών Αγώνων του 1912 στη Στοκχόλμη που είναι στα ελληνικά. Μάλιστα το Σάββατο 16 Οκτωβρίου το μεσημέρι, θα πραγματοποιηθεί η ενέργεια του άλματος άνευ φοράς προ τιμήν του Τσικλητήρα παρουσία του Χρυσού Ολυμπιονίκη Μίλτου Τεντόγλου και του προπονητή του, Γιώργου Πομάσκι στην παραλία The Dunes Beach, στην Costa Navarino.

Κάνε την εγγραφή σου στα 5χλμ Powered by Samsung & κέρδισε το νέο Galaxy Fit2 Tracker Watch

Ένα μοναδικό δώρο περιμένει όλους τους συμμετέχοντες που θα τερματίσουν στον αγώνα 5χλμ Powered by Samsung. Κάνε τώρα την εγγραφή σου και απόκτησε το νέο Galaxy Fit2 Tracker Watch από τον Grand Sponsor της διοργάνωσης, τη Samsung Electronics Hellas διατηρώντας τον αγωνιστικό ρυθμό και το αθλητικό σου στυλ στο πανέμορφο μεσσηνιακό τοπίο.

Τρέξε τώρα στον κορυφαίο Ημιμαραθώνιο 21,1χλμ. στην Ελλάδα, μαζί με τον Ελληνοαμερικανό υπερμαραθωνοδρόμο Κωνσταντίνο Καρνάζη, στη διαδρομή των 10χλμ. by Caterpy και τη διασκεδαστική διαδρομή των 5χλμ. Powered by Samsung. Οι συμμετέχοντες μπορούν να λάβουν μέρος, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα που είναι διαθέσιμη στο ακόλουθο link. Αντίστοιχα οι μικρότεροι φίλοι μπορούν να συμμετάσχουν στην παιδική διαδρομή του 1χλμ, που είναι διαθέσιμη για παιδιά 10-14 ετών και παιδιά έως 9 ετών. Ο παιδικός αγώνας διεξάγεται χωρίς κόστος συμμετοχής.

Πρόγραμμα Navarino Challenge 2021

Με το μήνυμα «ο αθλητισμός ενώνει» η διοργάνωση σε περιμένει και φέτος με περισσότερες από 30 αθλητικές δραστηριότητες και 15 Ολυμπιακά αθλήματα.

Δες το πλήρες πρόγραμμα της διοργάνωσης εδώ.

Δες εδώ τις προφορές των Εμπορικών Συνεργατών που ισχύουν καθ’ όλη τη διάρκεια του Navarino Challenge 2021 για όλους τους συμμετέχοντες.

Η διοργάνωση θα πραγματοποιηθεί με βάση τα αυστηρά υγειονομομικά πρωτόκολλα που φέρουν την έγκριση της Υγειονομικής Επιστημονικής Επιτροπής της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. Δες εδώ τα πρωτόκολλα.

Grand Sponsor της διοργάνωσης είναι η Samsung.

Επίσημος Χορηγός είναι το Φυσικό Μεταλλικό Νερό Βίκος.

Επίσημος Προμηθευτής Αθλητικού Υλικού είναι η Luanvi.

Επίσημοι Χορηγοί Φιλοξενίας είναι η Costa Navarino και το ξενοδοχείο The Westin Resort Costa Navarino.

Επίσημοι Υποστηρικτές του Navarino Challenge είναι οι Ποσειδωνία, Karalis Beach Hotel.

Official Breakfast Partner είναι η Nestlé FITNESS®.

Official Beauty Partner είναι η Messinian Spa.

Outdoor Partner είναι η The North Face.

Medical Partner της διοργάνωσης είναι ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών.

Συνεργάτες της διοργάνωσης είναι οι Target Security, Caterpy, Fysiotek Sports Lab.

Official Car Rental Partner είναι η Avance.

Sustainability Partner είναι η π3.

Premium TV Partner είναι ο ΣΚΑΪ.

Strategic Partner είναι το National Geographic.

Educational Partner είναι το Deree - Αμερικάνικο Κολλέγιο Ελλάδος.

Αθλητικοί Συνεργάτες του Navarino Challenge είναι οι Explore Messinia, FitnessArt, F45 Barrio Salamanca, Mouratoglou Tennis Center – Costa Navarino, Navarino Golf Academy, Navarino Outdoors, Pilates by Mandy, Red Swim Academy, Swim Academy, Triantafyllidis Beach Arena, Vizantinos target sport club, Marathon Team Greece.

CSR partners είναι οι μη-κερδοσκοπικοί οργανισμοί A Little Shelter, All For Blue, ΑΝΙΜΑ, Διαφοροζώ, Καρκινάκι, Ο Άλλος Άνθρωπος, Pet Partners of Hellas.

Αρωγοί του Navarino Challenge είναι οι Vita N Travel, Karalis City Hotel & Spa, Lifeguard Patrol, Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Τουριστικής Ανάπτυξης Πύλου, Ναυτικός Αθλητικός Σύλλογος Πύλου «Νέστωρ», Pilia Express, Kayak, Nestor.

Εμπορικοί Συνεργάτες είναι οι Anazoe Spa, Armyra, Attica Selections, Bio & Pharma Store, Kessaris, Nargile, Panellinios Agora Games.

Το Navarino Challenge θα πραγματοποιηθεί υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού, της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας και του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (ΕΟΤ) με τη στήριξη του Δήμου Πύλου-Νέστορος.

Η διοργάνωση έχει ενταχθεί στις ελληνικές δράσεις του προγράμματος #BeactiveHellas 2021 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τελεί υπό την αιγίδα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. Τη διοργάνωση και το sports production έχει αναλάβει η ActiveMedia Group.

Όλοι οι δρομικοί αγώνες θα πραγματοποιηθούν σε συνδιοργάνωση με τον Μεσσηνιακό Γυμναστικό Σύλλογο και την ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Περιφέρειας Πελοποννήσου.

