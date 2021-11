Διεθνές φεστιβάλ ντοκιμαντέρ μικρού μήκους στην Καλαμάτα

Το Φεστιβάλ, που θα έχει διεθνή διαγωνιστικό χαρακτήρα, θα έχει διάρκεια 4-5 ημέρες και θα διεξάγεται κάθε Οκτώβρη στη Μεσσηνιακή πρωτεύουσα, περιλαμβάνοντας, πέρα από τις προβολές, εργαστήρια, σεμινάρια και ειδικά εκπαιδευτικά προγράμματα.

Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Κάθε μήνα, τριμελής επιτροπή θα πραγματοποιεί μετά από αξιολόγηση μια πρώτη επιλογή ταινιών. Αυτές, θα τίθενται σε ψηφοφορία στο κοινό της Καλαμάτας, σε ειδική προβολή στο Κέντρο Δημιουργικού Ντοκιμαντέρ (Μπενάκη 11). Οι ταινίες με τις περισσότερες ψήφους θα προκρίνονται αυτόματα για να αποτελέσουν μέρος του επίσημου προγράμματος του Διεθνούς Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ. Η πρώτη μηνιαία προβολή θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 13 Νοεμβρίου στις 8 μ.μ., με το πρόγραμμα να περιλαμβάνει 13 ταινίες από 2’ έως 20’ και να διαρκεί περί τις 2μιση ώρες. «Στους φίλους μας, θα χορηγηθούν ειδικά έντυπα όπου θα ψηφίσουν για την κάθε ταινία που θα παρακολουθήσουν» τονίζει η σχετική ανακοίνωση. Οι ταινίες θα προβληθούν στην πρωτότυπη γλώσσα με αγγλικούς υπότιτλους.

ΟΙ ΠΡΟΚΡΙΘΕΙΣΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΤΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

1. «Chats with Felix» του Mitar Terzic (14’ Μαυροβούνιο), 2. «Devotion» του Alexis Rummler (19’44’’ Ελλάδα), 3. «I won’t remain alone» του Yaser Talebi (15’, Ιράν), 4. «It's Still Autumn» του Farzaneh Fathi (20’, Ιράν), 5. «James» της Lucy Collins (11’ ΗΠΑ), 6. «King» της Emily Ufken (5’, Γερμανία), 7. «Lumen» της Sarah Seené (1’ 40’’, Καναδάς), 8. «Μelina» του David Valolao (10’33’’, Ιταλία), 9. «My grandpa is a troublemaker» του Menna Elbezawy (8’40’’, Αίγυπτος),

10. «Shaking a Singapore Spear» του Hannes Rall (16’57’’, Σιγκαπούρη), 11. «Small steps» (Maliliit na Hakbang) του RichardLegaspi (7’ 33’’, Φιλιππίνες),

12. «To Beflower Marble» της Sara Stijović (11’35’’, Μαυροβούνιο), 13. «What Travelers Are Saying About Jornada del Muerto» του Hope Tucke (13’45’’, ΗΠΑ).