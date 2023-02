Καλαμάτα: Eκθεση φωτογραφίας του Peter H. Eastland στις “Κούνιες”

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ

Ο Peter Eastland είναι φωτογράφος για πάνω από 50 χρόνια. Πηγή έμπνευσής του αποτέλεσαν τα πολλά και ποικίλα ταξίδια, που πραγματοποίησε στη διάρκεια της ζωής του. Έζησε πολλά χρόνια στην Ισπανία κι από εκεί ταξίδεψε στη Βόρεια Αφρική, πριν τελικά καταλήξει στην Ελλάδα. Ο Peter Eastland, αφού εκπαιδεύτηκε σε εφημερίδα της Αγγλίας, έγινε μέλος ενός πρακτορείου ναυτικής φωτογραφίας. Στη συνέχεια, ακολούθησε καριέρα ανεξάρτητου φωτογράφου και συγκέντρωσε μια εκτενή συλλογή φωτογραφιών. Εργάζεται τόσο στην έγχρωμη όσο και στην ασπρόμαυρη φωτογραφία, κάτι που του επιτρέπει να εξερευνήσει ένα ευρύτερο φάσμα ιδεών. Η δουλειά του έχει δημοσιευτεί διεθνώς σε διάφορες εφημερίδες και περιοδικά, όπως: The Times, The Independent, The Guardian, Καθημερινή, DN Resor, Vogue, Elle και αλλού. Επίσης, έχει κάνει εκθέσεις φωτογραφίας σε Αγγλία και Ελλάδα. Ο Peter Eastland επισκέφτηκε για πρώτη φορά τη Μάνη πριν από 35 χρόνια και τα τελευταία είκοσι ζει σε ένα ανακαινισμένο πυργόσπιτο στο Προάστιο, όπου συνεχίζει να φωτογραφίζει το ποικίλο τοπίο της περιοχής και τη ζωή εκεί, ενώ συνεχίζει να ταξιδεύει στη Δυτική Ευρώπη και στα Βαλκάνια.

H έκθεση θα διαρκέσει έως τις 4/3. Δευτέρα 6 μ.μ.-1 π.μ., Τρίτη 10 π.μ.-1 π.μ., Τετάρτη 10 π.μ.-1 π.μ., Πέμπτη 10 π.μ.-1 π.μ., Παρασκευή 10 π.μ.-2 π.μ., Σάββατο 10 π.μ.-2 π.μ., Κυριακή 5.30 μ.μ.-1.30 π.μ..