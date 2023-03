Οι θεατές καλούνται για μια ακόμη φορά να βαθμολογήσουν τις ταινίες που θα επιλεγούν για το ετήσιο φεστιβάλ.

Μετά την επιτυχημένη διοργάνωση του φεστιβάλ τον Ιανουάριο του 2023, η διοργάνωση συνεχίζει να προσφέρει στο κοινό ξεχωριστά ντοκιμαντέρ μικρού μήκους κάθε μήνα. Η είσοδος για το κοινό θα είναι ελεύθερη.

Θα προβληθούν οι ταινίες «Thaleia», «Missing the "e"», «Extra time / 102», «Where the Dreams are Waiting», «Geosonic #1 Atlantic», και «The Elders».