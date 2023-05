Ο Stand up comedian Αριστοτέλης Ρήγας στην Καλαμάτα

Stand up comedy παράσταση με τίτλο "Και το όνομα αυτού" με τον Αριστοτέλη Ρήγα θα παρουσιαστεί αύριο Σάββατο στις 10.30 μ.μ., στο "Brooklyn live stage", στο Ιστορικό Κέντρο Καλαμάτας.

Ο Αριστοτέλης Ρήγας, stand up comedian και μουσικός, δημιουργός της επιτυχημένης σειράς στο YouTube και podcast “Είμαι υπέρ”, επιστρέφει στη σκηνή με την 3η σόλο παράστασή του μετά τις διαδοχικές sold out εμφανίσεις του στην Αθήνα και την επαρχία. Με τη γνωστή του συνταγή, μια δόση standup comedy και μια δόση μουσική κωμωδία, και με μια εντυπωσιακή «παλέτα» αστείων, περνάει από τα καταιγιστικά λογοπαίγνια, σε μικρές σουρεαλιστικές ιστορίες, στις κοινές μας εμπειρίες από την έλευση της πανδημίας και καταλήγει στις δικές του εμπειρίες ως νέος πατέρας. Όλα αυτά “πασπαλισμένα” με ξεκαρδιστικά μουσικά mash up, παιδικά τραγούδια «αλλιώς», τον sin boy, iron maiden, radiohead και… Τρικαλινό Michael Jackson.

Πληροφορίες στο 6907 251555.